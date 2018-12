Laichingen - Der Wind hatte sich gelegt und der Regen aufgehört. Kein Schnee weit und breit. Die Wolken hatte sich verzogen und der blaue Himmel kam langsam zum Vorschein. So präsentierte sich das Wetter am frühen Montagnachmittag zu Heiligabend, als der Posaunenchor Machtolsheim sein traditionelles Turmblasen vom Wasserturm gab. Festliche Weihnachtslieder ließen die 17 Musiker um Dirigent Jürgen Reiber erklingen, die mit ihren festlichen Stücken rund 150 Besuchern eine große Freude machten und diese auf den Heiligen Abend und die Festtage einstimmten. Weit mehr Besucher als im Vorjahr fanden sich diesmal auf dem Wasserturm ein und genossen die Aussicht in alle Himmelsrichtungen wie die festlichen Klänge.

Zum 31. Mal der Dirigent

Zum 31. Mal dirigierte dort Jürgen Reiber den Posaunenchor Machtolsheim beim Weihnachtskonzert auf dem Wasserturm. Seit 31 Jahren ist er mittlerweile der Chorleiter des Ensembles und wie er meint, hat er noch nie das Turmblasen auf dem Machtolsheimer Wasserturm verpasst. 1987 hatte er das Dirigentenamt von seinen Vorgängern Georg Hilsenbeck sowie Peter und Alfred Schneider aus Laichingen übernommen und seitdem steht er als musikalischer Leiter dem Posaunenchor Machtolsheim vor.

Mit dem bekannten Weihnachtslied „Lobt Gott ihr Christen alle gleich“ begannen die Posaunenbläser ihr Weihnachtskonzert in luftiger Höhe und mit dem Weihnachtsklassiker „Stille Nacht, heilige Nacht“ ließen sie es festlich und traditionell ausklingen. Dazwischen waren Stücke wie „Es ist ein Ros’ entsprungen“, „Zu Bethlehem geboren“, „Ihr Kinderlein kommet“, „Herbei, oh ihr Gläubigen“, „Fröhlich soll mein Herze springen“, „O du fröhliche“ oder „Tochter Zion“ zu hören. Mit einem herzlichen Applaus bedankten sich die rund 150 Zuhörer die festlichen Darbietungen der Bläsergruppe.

Einstimmung auf dem Heiligen Abend

„Das Weihnachtskonzert auf dem Wasserturm bereitet auch mir alle Jahre wieder Freude. Das stimmt auch mich auf den Heiligen Abend ein“, sagt der Chorleiter. Jedes Wetter habe er dort oben in den vielen Jahren schon erlebt: Schneegestöber, Kälte, Regen, herrlichen Sonnenschein mit Wärme und auch kräftigen Wind. Das Konzert an Heiligabend sei fest im Terminkalender des Posaunenchors wie des Laichinger Stadtteils eingetragen. „Das Musizieren in luftiger Höhe kommt alle Jahre wieder gut an. Es steigen von Jahr zu Jahr immer mehr Menschen auf den Turm und lauschen unseren Klängen“, meint er.

Die meisten Gäste waren zu Fuß den Turm hochgestiegen, einige wählten den Fahrstuhl, den Turmwärterin Anne Haßler bediente. Um auf die Aussichtsterrasse zu gelangen, mussten die Besucher 174 Stufen von einer Höhe von 744,7 Meter auf 778,5 Meter erklimmen. Anne Haßler hieß die Gäste am Fuß des Turms willkommen und machte auch gerne Ausführungen zu dem Machtolsheimer Wasserturm, der ein Fassungsvermögen von 800 Kubikmeter hat. Auf einer Höhe von fast 38 Metern und 776 Meter über dem Meeresspiegel musizierte das Bläserensemble.

Konzert auf dem Turm seit 1976

Seit es den Wasserturm in dem östlichen Teilort Laichingens gibt, also seit 1976, findet das Weihnachtskonzert des Posaunenchors in luftiger Höhe statt. 1987 hatte Anne Haßler das Amt der „Turmwärterin“ übernommen und über viele Jahre hin regelmäßig den Wasserturm für Besucher auf- und zugeschlossen, so dass diese hochsteigen oder mit dem Aufzug hochfahren konnten. Doch die regelmäßigen Öffnungszeiten an Sonntagen sind vor einigen Jahren eingestellt worden. Heute wird der Turm der Albwasserversorgungsgruppe II nur noch an Heiligabend und nach Anmeldung zur Besichtigung geöffnet.

Weiterer Termin am Mittwoch

Noch einen weiteren Termin über die Weihnachtsfeiertage muss der Posaunenchor Machtolsheim meistert: Er gestaltet den Gottesdienst zum zweiten Weihnachtsgottesdienst in der Liebfrauenkirche mit festlichen Klängen. Auch dieser Termin stehe seit zig Jahren, weiß Chorleiter Jürgen Reiber. Mit dem Turmkonzert stimme der Posaunenchor quasi auf Weihnachten ein, mit dem Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag lasse er die Festtage so langsam ausklingen. Derzeit plant Dirigent Reiber zusammen mit dem Kirchenchor für Mitte März ein Kirchenkonzert in der Liebfrauenkirche von Machtolsheim.