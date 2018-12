Weihnachts-Predigten: Pfarrer Karl-Hermann sieht den Friedensfürst und Pfarrer Karl Enderle die „offenbar gewordene Liebe Gottes“

Sehr gut besucht gewesen sind über die Weihnachtsfeiertage die Gottesdienste in der Region. Die Geburt Jesu Christi als Erlöser der Welt wurde an Heiligabend wie an den beiden folgenden Feiertage gefeiert. Feierliche musikalische Akzente setzten zahlreiche Chöre, Bands oder Ensembles von Musikkapellen, sie verliehen den Gottesdiensten eine sehr festliche Note. Schön geschmückt mit Christbäumen und Weihnachtskrippen waren die Gotteshäuser und so mancher Besucher hielt inne vor den Krippen mit dem Jesuskind.

In seiner Festpredigt an Heiligabend beleuchtete Laichingens Pfarrer Karl-Hermann Gruhler den Jesaja-Vers „Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst“ (Jesaja 9,5+6) und betonte, dass „diese Kinder der Hoffnung“ an Weihnachten gefeiert werden. Das Kind sei die Lösung vieler Fragen, meinte Pfarrer Gruhler und sagte auch warum: „Weil er zu uns will, und weil er nicht mit der Faust drein schlägt, sondern sich hineinbeugt in unser Leben und es neu macht.“ Gott wähle nicht den Weg der Erhöhung, sondern der Erniedrigung, er wähle nicht den Weg der Gewalt, sondern der Liebe, er wähle nicht den Weg da oben, sondern nach unten.

In Schwachheit gekommen

„Gott betrat diese Welt nicht in seiner alles überstrahlenden Herrlichkeit, die uns mit ihrer Wucht niederschmettern würde, weil wir sie nicht ertragen könnten. Nein, er kam in Schwachheit, Verwundbarkeit und Bedürftigkeit. In einer Winternacht in einer armseligen, düsteren Höhle kam Jesus als Säugling auf die Welt. Als ein demütiger, nackter, hilfloser Gott, der uns erlaubt, ihm nahezukommen“, betonte Pfarrer Gruhler in seiner Festpredigt in der Albanskirche: „Wir feiern an Weihnachten, dass dieser Jesus Christus uns geboren wurde und uns gegeben wurde, als Kind und Bruder, aber auch den Ratlosen und Irrenden als Wunder-Rat, den ewig Zweifelnden als Gottes-Held, den von Menschen und Eltern Enttäuschten als Ewig-Vater und den Friedlosen und Rücksichtslosen als der große Friede-Fürst.“

Mehrere Namensvorschläge

Im Folgenden ging er auf die ganz ungewöhnliche Namensvorschläge des Propheten Jesaja für den Erlöser Christi ein und erläuterte diese: Das Kind in der Krippe sei der Wunder-Rat, der Rat für Ratlose bedeute, der Gott-Held, der Stärke den Schwachen bringe, der Ewig-Vater, der ewige Heimat für die ohne Heimat lebenden Menschen schenke, und der Friede-Fürst, der Frieden den Menschen bringe. „Wer sich von diesem Friede-Fürsten anblicken lässt und auf ihn einlässt, der wird verändert, durch sein Erbarmen und Güte, da kehrt Friede ein“, unterstrich Pfarrer Karl-Hermann Gruhler. Und solche durch Güte und Erbarmen veränderte Menschen könnten dann noch einmal in ganz anderer Weise in der Familie und Nachbarschaft, aber auch im Großen der Politik Frieden und Gerechtigkeit schaffen.

Neustart gerade an Weihnachten

In seinen Predigten an Heiligabend in der Kirche Mutter Maria in Ennabeuren und in der Christkönigskirche in Westerheim, betonte Pfarrer Karl Enderle, dass der allmächtige Gotte mit dem kleinen Kind im Stalle einen Neuanfang setze. Weil Gott selbst es ist, der da handelt und kommt, sei es ein absolut neuer Anfang. Viele Menschen würden sich immer wieder nach einem neuen Anfang sehnen, legte dann Pfarrer Enderle dar: Dieser sei gerade am Weihnachtsfest möglich, denn Gott schenke seine Gnade. „Die Lösung ist die absolute Gnade“, sagte er.

Das Kind der Gnade

„Wir schauen an Heiligabend auf das Kind der Gnade und Erlösung und dürfen es annehmen als Ausgangspunkt unserer Möglichkeiten. Ein Punkt kann groß oder klein sein. Nehmen wir die Geburt Jesu aber als den wichtigsten Punkt für unser Leben, dann bleibt er auch immer neu der Ausgangspunkt für unser Verhalten“, erläuterte der katholische Seelsorger. Darauf liege die große Verheißung, dass wir alle Kinder Gottes seien. Das Weihnachtsfest sei eine Gabe und Aufgabe zugleich, beendete Pfarrer Enderle seine Festpredigt zu Heiligabend in Ennabeuren und Westerheim. „Wir erkennen im Kind zu Bethlehem die absolut offenbar gewordene Liebe Gottes. Dieses Kind ist verwandt mit allen Kindern, die geboren werden. Deshalb ist es unser weihnachtliches Verhalten gegenüber den Kindern dieser Welt, die Zuneigung zu erweisen, dass sie spüren, dass sie in Gottes Wohlgefallen stehen.“

„Verkünder des Wortes sein“

Seine Festpredigt am ersten Weihnachtsfeiertag in der Christkönigskirche in Westerheim und der Kirche Maria Königin in Laichingen stellte Pfarrer Karl Enderle unter das Thema „Geburtshelfer sein für das Wort Gottes“ und ging von der Frohbotschaft der Engel aus, die die Geburt Jesu Christi im Stall von Bethlehem verkündeten, zunächst den Hirten und dann allen Menschen. „Die Engel des Herrn brachten den Hirten die Botschaft. Jetzt ist der Auftrag der Engel ausgeweitet auf alle Menschen“. Damit seien die Hirten zu den ersten Verkündern der Frohbotschaft geworden und das weite Erdenrund freigegeben für die gute Nachricht des Evangeliums.

„Auch für uns stehen die Engel des Herrn bereit und es ist tatsächlich wieder Weihnachten geworden“, führte dann Pfarrer Enderle aus: Als Adressaten der Weihnachtsbotschaft würden die Menschen von heute auf der gleichen Ebene wie einst die Hirten stehen. Mit dem Schauen auf das Kind in der Krippe seien auch sie erwählt, die Menschwerdung Gottes zu begreifen, indem sie den Weihnachtsfestkreis mitfeiern und die freudige Nachricht von der Geburt Jesu Christi in die Welt hinaustragen. Als weihnachtlich Angehauchte, Berührte und Betroffene sei es wichtig und notwendig, dass die Menschen zur Weihnacht beitragen und Träger von Gottes Wort werden.

Jesus kommt jeden Tag

Pfarrer Georg Egle betonte in seiner Ansprache an Heiligabend in Laichingen, dass Jesus Christus nicht nur in Bethlehem vor mehr als 2000 Jahren geboren wurde. Er werde jedes Jahr an Weihnachten neu geboren, ja sogar jeden Tag. Täglich komme er zu den Menschen bringe Erlösung und Gnade. Er wolle jeden Tag in die Herzen der Menschen gelangen und sie mit Freude und Frieden erfüllen. Dafür müssten die Menschen aber bereit sein, ihr Herz und ihre Seele täglich zu öffnen.