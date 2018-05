Weg frei fürs Laichinger Public Viewing zur WM

Laichinger Fußball-Fans können sich freuen: Es gibt auch in diesem WM-Jahr wieder ein Public Viewing auf dem Platz ohne Namen in Laichingen. „Wir machen es wie die vergangenen Male auch“, so Hauptorganisator und Gastwirt Wolfgang Gnann. Heißt: alle deutschen Spiele, jeder darf kommen, kein Eintritt und es gibt auch wieder etwas zu essen und zu trinken. „Völlig entspannt“, sagt Gnann: „Da lege ich auch großen Wert darauf.“

Schon ab der Vorrunde werden die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft mit deutscher Beteiligung auf einer 4,10 auf 2,50 Meter großen Leinwand gezeigt. Los geht’s am 17. Juni mit der ersten Partie für die DFB-Elf gegen Mexiko und endet mit dem Finale am 15. Juli – so hoffen viele – mit deutscher Beteiligung.

500 bis 600 Zuschauer

Um die 500 bis 600 Zuschauer sollen sich laut Gnann auf dem Platz ohne Name einfinden können, um gemeinsam die deutschen WM-Spiele zu verfolgen. Dem Betreiber des Laichinger Café Jasmin und des Café Max ist aber natürlich klar, dass sich vermutlich erst zur K.o.-Runde die Reihen vor der Leinwand füllen werden. „Viele wollen die ersten Spiele zuhause in Ruhe schauen“, sagt er. Zum Auftakt rechnet Gnann mit 100 bis 200 Fußball-Fans.

Die Stadtverwaltung hat seinen Antrag zum Public Viewing Anfang Mai genehimgt. Zuvor hatte es kleinere Ungereimtheiten zwischen Stadt, Gnann und den Geschäften rund um den Platz ohne Namen gegeben. Dabei ging es es unter anderem auch um das Saubermachen nach den Spielen: „Wir räumen die Sauererei weg“, sagt Gnann.

Die Laichinger Stadtverwaltung habe ihm als Veranstalter zur Auflage gemacht, sich mit Einzelhändlern „auseinanderzusetzen“, so Michael Rehm vom Ordnungsamt der Stadt Laichingen. Insgesamt, so Rehms Einschätzung, habe sich das Public Viewing in Laichingen aber bewährt. Eine weitere Auflage ist auch, dass nach einer halben Stunde nach Spielende nichts mehr ausgeschenkt werden darf.

