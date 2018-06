Wechsel bei Bücherei-Förderverein

Kürzlich hat sich der Förderverein der Stadtbücherei zu seiner Hauptversammlung getroffen. Sie fand in den Räumen der Bücherei statt und zeigte auf, wie viel Engagement hinter dem Förderverein steht.

Marlene Häberle bleibt für weitere zwei Jahre an der Spitze des Fördervereins Laichinger Stadtbücherei. „Wenn meine Gesundheit es zulässt“, wie sie nach ihrer Wahl zur Vorsitzenden lächelnd bemerkte. Ihre beiden Stellvertreterinnen sind Gabriele Reulen-Surek und Brigitte Mayer. Marion König scheidet aus dem Vorstand aus, denn als Büchereileiterin arbeite sie ohnehin eng mit der Vorstandschaft des Vereins zusammen, erklärte sie. Die Ämter des Kassiers und des Schriftführers werden weiterhin von Friedemann Schlumberger und Heinz Surek wahrgenommen.

In ihrem Jahresbericht hob Marlene Häberle vor allem drei Aktivitäten hervor, die vom Förderverein seit längerem durchgeführt werden: die Finanzierung der Kinder-Aktion „Minis in der Stadtbücherei“, den Erwerb der Bücher der „Spiegel“-Bestsellerliste für die Bücherei und die „Spielenachmittage für Erwachsene“, die von Gabriele Reulen-Surek, Ingeborg Roth und Elisabeth Hettinger organisiert werden. Marion König bedankte sich für das Engagement des Fördervereins und sprach von einer „großen Erleichterung“. Auch die beengten Raumverhältnisse wurden von der Vorsitzenden angesprochen. Es sei der Traum des verstorbenen Fördervereinsleiters Wolfgang J. Roth gewesen, die Bücherei in einem eigenen Gebäude unterzubringen oder im Radschulgebäude weitere Räumlichkeiten im ersten Stock zu bekommen.

Ausgaben höher als Einnahmen

Über eine „weniger günstige Entwicklung“ berichtete Friedemann Schlumberger in seinem Kassenbericht. So habe man im vergangenen Jahr für die „Minis in der Stadtbücherei“ und die „Spiegel“-Bestsellerliste über 1 000 Euro mehr ausgegeben als man eingenommen habe. Somit konnte die Versammlung nur noch für das laufende Jahr das finanzielle Engagement des 129 Mitglieder starken Vereins zusagen.

Eingehend wurde diskutiert, wie man das Vereinsguthaben vermehren könnte. So sind in diesem Jahr, in dem der Verein sein 35-jähriges Bestehen begeht, mehrere öffentliche Veranstaltungen geplant, von denen man sich Spendengelder und neue Mitglieder erhofft. Der Verein müsse alles in seiner Macht Stehende unternehmen, meinte Marlene Häberle, dass die Stadtbücherei weiterhin eine „gern besuchte und stark frequentierte Begegnungsstätte“ bleibe.