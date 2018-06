Weberei-Museum hat Ostermontag geöffnet

Seit diesem Monat ist das Laichinger Weberei- und Heimatmuseum aus dem Winterschlaf erwacht und lädt zu einer Zeitreise in die Vergangenheit der Leinenweberstadt ein.

Liebevoll haben die Mitglieder des Höhlen- und Heimatvereins die Geschichte der Weberei auf der Alb aufgearbeitet und anschaulich dargestellt. So ist gleich im Eingangsbereich ein typisches Wohnzimmer zu sehen -– mitsamt Dunk, einem feuchten Keller, in dem früher der Webstuhl stand. „Die hohe Luftfeuchtigkeit war nötig, damit die Fäden und das Gewebe nicht austrockneten und brüchig wurden,“ erklärt Bernhard Mangold, der das Museum betreut.

Die Laichinger haben eine große Vielfalt an Webstühlen, vor allem an maschinellen, wie sie in den Laichinger Fabriken standen, zusammengetragen. „Hier ist mehr zum Thema Weberei zu sehen als in manchen großen Museen“, findet Melanie Sickor, die in Ulm eine Handweberei betreibt und sich immer wieder gerne im Webereimuseum umschaut. Nicht nur Freunde des alten Handwerks kommen hier auf ihre Kosten, sondern auch Technikfans. Denn es ist faszinierend zu sehen, wie ausgefeilt die Technik allein der Webstühle ist. Eine Abteilung ist der Laichinger Webschule gewidmet, auch der Verarbeitungsweg von der Flachspflanze bis zum gesponnenen Leinfaden wird dargestellt.

Öffnungszeiten sind jeden ersten Sonntag im Monat von 13 bis 17 Uhr, am Ostermontag und am Pfingstmontag von 11 bis 17 Uhr.