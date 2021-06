Wasserqualität der Badeseen im Kreis ist ausgezeichnet

Es geht wieder – das Baden in Seen mit guter Wasserqualität im ganz nahen Umkreis. Die Wetterprognosen für die kommende Woche seien ideal, um mal wieder den persönlichen Lieblingsbadesee in der Nähe aufzusuchen oder einen anderen See neu – oder wieder – für sich zu entdecken. Alle zehn offiziellen Badeseen im Alb-Donau-Kreis haben eine mikrobiologisch einwandfreie Wasserqualität. Mit etwas Rücksicht und Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln werde es ein entspanntes Badevergnügen. Das teilt das Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit.

Zehn Badeseen im Alb-Donau-Kreis beprobt

Die zehn Badeseen im Alb-Donau-Kreis wurden bereits vor Beginn der Badesaison auf ihre Wasserqualität hin von Fachleuten des Gesundheitsamts im Landratsamt überprüft und beprobt, heißt es. Die Wasserqualität der Seen sei ausgezeichnet. Die Wassertemperaturen lagen bei den Beprobungen Mitte Mai noch bei 12 bis 15 Grad. Inzwischen haben sie, wenn auch witterungsbedingt etwas verhalten, an Temperatur zugelegt, teilt das Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit.

Folgende Seen werden auf ihre Wasserqualität hin ständig kontrolliert:

Badesee Schnürpflingen

Badesee Heiligau, Illerrieden

Badesee Dietenheim

Badesee Unterbalzheim,

Balzheim

Östlicher Badesee Rißtissen,

Ehingen

Sonntagsee Herbertshofen,

Ehingen

Badesee Heppenäcker,

Rottenacker

Kleiner Ersinger Badesee,

Erbach

Großer Ersinger Badesee,

Erbach

Badesee Erbach

(Freibad-Anlage), Erbach

Für diese Badeseen, die im Landkreis als offizielle Badegewässer ausgewiesen sind, liegen die Werte der Wasserproben vor, die in dieser Badesaison erstmals am 17. Mai genommen wurden. Alle Befunde ergaben mikrobiologisch keine Beanstandungen. Die laut Mitteilung strengen Anforderungen der Badegewässerverordnung Baden-Württemberg und die Vorgaben der Europäischen Union (EU) sind damit erfüllt. Auch alle physikalischen Wasseruntersuchungen (Sauerstoffsättigung, Temperatur, pH-Wert und Sichttiefe) entsprachen den Vorgaben.

Untersuchung in regelmäßigen Abständen

Fachleute des Fachdienstes Gesundheit im Landratsamt Alb-Donau-Kreis untersuchen während der Badesaison in regelmäßigem Abstand und anlassbezogen die Hygiene der Seen. In vierwöchigem Rhythmus werden Wasserproben entnommen und im Landesgesundheitsamt Stuttgart auf Indikatorparameter (wie E. coli und Enterokokken) untersucht, informiert das Landratsamt.