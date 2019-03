Am Wochenende wird in vielen Gemeinden der Laichinger Alb dem Winter ordentlich eingeheizt. Gruppen und Vereine laden zu Funkenfeuern ein – bis auf die Merklinger Feuerwehr. Wegen schlechter Wetteraussichten fürs Wochenende mit Wind und teils auch Schnee hat sie das Funkenfeuer verschoben. Eine Übersicht:

„Da kann’s Katzen hageln“, sagt Reiner Manz von der Trachtenkapelle Ennabeuren. „Wir ziehen es durch.“ In Heroldstatt soll der Funken wie geplant am Sonntag entzündet werden. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Bushaltestelle in Ennabeuren. Von dort aus wandern die Teilnehmer zu den schon jetzt aufgestapelten Weihnachtsbäumen. Bedenken, dass diese nicht brennen könnten wegen der Feuchtigkeit, habe er keine, so Manz. Von unten werde zusätzlich mit Stroh nachgeholfen.

Der Merklinger Feuerwehr ist die Ausrichtung des Funkenfeuers an diesem Wochenende zu heikel. „Wegen schlechtem Wetter“ hat sie das Event verschoben – auf Samstag, 23. März, ab 18 Uhr. Kommandant Rainer Voigtländer bestätigte der SZ am Freitag die bereits am Donnerstag verbreitete Absage.

Hartgesotten zeigen sich auch die Westerheimer. Manfred Rehm vom Albverein sieht keinen Grund, das Spektakel auf dem Sellenberg abzusagen. Allerdings werde der Funken (Treffpunkt um 17.45 Uhr am Samstag vor dem Rathaus) aus Rücksicht auf den angesagten Wind nicht so hoch ausfallen. Laut Rehm werde man die Bäume nach und nach den Flammen übergeben. So halte der Spaß für die Kinder auch länger an – und vielleicht verkauft der Albverein so auch einen Glühwein, Punsch oder ein Paar Saiten mehr.

Gezweifelt hatten kurz auch die Suppinger; doch am Freitag gab Jutta Steeb vom örtlichen Albverein bekannt: Der Funken findet statt (Treffpunkt am Samstag um 18 Uhr an der „Schinderwasenbuche“, das Feuer wird gegen 18.30 Uhr entzündet). Aufgeschichtet wird der Funken am Samstag.

In Machtolsheim liegt das Brennmaterial schon bereit, beim Sportplatz. Auch die Verantwortlichen des Sportvereins wagen es. Der Funken dort soll wie angekündigt am Samstag gegen 18.30 Uhr angezündet werden.

