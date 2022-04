Was heißt „Soziales Unternehmertum“ heute?

Am Donnerstag, 5. Mai, findet im Auditorium der Volksbank Laichinger Alb eG um 19 Uhr ein politischer Informations-und Diskussionsabend über den Sozial-und Wirtschaftspionier Robert Bosch statt, meldet die Volkshochschule, die den Abend gemeinsam mit der Stadtbücherei veranstaltet.

Referent ist Dr. Peter Theiner, Historiker und Lehrbeauftragter für neuere Geschichte an der Universität Stuttgart. In der von ihm verfassten Bosch-Biografie, stelle er Fragen, die bis in die heutige Zeit reichen, heißt es in der Ankündigung. Theiner fragt: Welche Erziehungseinflüsse prägten Bosch? Wie relevant war sein Lernumfeld und seine zahlreichen Auslandsaufenthalte? In welcher Weise prägten ihn die zahlreichen Krisen, die das Unternehmen durchstehen mussten?

Robert Bosch (1861 - 1942) war einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer des 20. Jahrhunderts und gleichzeitig ein Pionier der sozialen Marktwirtschaft. Theiner beschreibt ihn in seiner Biografie als Visionär, der wie kaum ein anderer über seine Zeit hinaus gedacht hat.

Robert Bosch eröffnete 1886 in einem Stuttgarter Hinterhaus die Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik, die heutige Robert Bosch GmbH. Hier entwickelte er bahnbrechende Innovationen für das Kraftfahrzeug und konnte als industrieller Unternehmer schon bald international große Erfolge verzeichnen. Sein Name steht heute exemplarisch für die Motorisierung des Verkehrs und die Elektrifizierung des Haushalts. Darüber hinaus wirkte er mit ausgeprägtem politischem Profil gegen den Nationalsozialismus und als sozial verantwortungsbewusster Stifter und Mäzen. „Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel Geld habe, ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne zahle”, sagte der Unternehmer dazu und bekam den Beinamen der „Rote Bosch”, - obwohl er Millionär war. Er war Mitbegründer der Stuttgarter vhs und legte Wert auf die berufliche Weiterbildung seiner Mitarbeiter, er schuf die heute noch renommierte Robert-Bosch-Stiftung. .

Er begrüßte die Bildung von Gewerkschaften in der Firma und führte den Acht-Stunden-Tag ein. In einer Zeit der Kriege und Umbrüche, in einem Zeitalter der Extreme, positionierte sich Bosch als überzeugter Demokrat, der die deutsche Geschichte gegen den Strich bürstete.

