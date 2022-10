Was haben PizzaKatzen und kaputte Katzen gemeinsam?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Sängerheim in Westerheim war prominenter Besuch zu Gast: Robeat, der amtierende Europameister im Beatboxen und in der Szene bekannter Mundakrobatikkünstler, leitete drei Workshops und verwandelte das Sängerheim in eine beatboxende und schnalzende Runde.

Herausgekommen ist ein kurzweiliger Tag, an dem alle Beteiligten viel Spaß und Freude hatten. Die PiccUps und Gäste profitierten am meisten von der Förderung und starteten schon am Morgen mit dem Einstudieren von Liedern, die später durch Beatboxen vervollständigt wurden. Bereits während der Mittagspause kam Robeat dazu. Ab 13 Uhr begann dann der eigentliche Beatbox-Workshop. Robeat erklärte anschaulich und mit vielen Übungen und – na klar – auch Vorführungen, wie das Beatboxen funktioniert. Es war beeindruckend und kaum fassbar, wie viele verschiedene Töne in was für atemberaubendem Tempo tatsächlich nur mit dem Mund zu erzeugen sind. Und ja, es ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend. Denn es erscheint beim Zuhören völlig schleierhaft, wie so ein Mundakrobat über mehrere Minuten performen kann – gefühlt, ohne zu Atmen. Das Geheimnis hat Robeat im Ansatz gelüftet. Natürlich bedarf es dafür eines jahrelangen Trainings und viel Erfahrung. Aber dadurch ließ sich niemand abschrecken: Es machte allen Workshop-Teilnehmern sehr viel Spaß, die ersten grundlegenden Übungen zu diesem „Musik-Sport“ zu absolvieren. Krönender Abschluss für die Teens war die Vorführung ihres neu erworbenen Könnens in einer kleinen Abschlussveranstaltung für ihre Eltern und alle, die Lust hatten, den schönen Liedern begleitet von rhythmischen Beats zu lauschen. Da hatten alle ihre Freude dran.

Gerne nutzte die Chorgemeinschaft die Gelegenheit und plante neben dem Workshop für die Teens noch zwei weitere Workshops: Am Nachmittag kamen die Kids im Grundschulalter zum Zug und durften unter Robeats Anleitung fleißig beatboxen Es gefiel ihnen sichtlich.

Lange war es unsicher, ob auch der letzte Workshop des Tages für Erwachsene stattfinden konnte, da die Mindestteilnehmerzahl kaum erreicht wurde. Aber zum Glück gab es noch einige Kurzentschlossene – und einen großzügigen Sponsor, so dass auch noch die „Großen“ in den Genuss dieses Beatbox-Workshops kamen. Alles andere wäre sehr schade gewesen. Vielleicht lädt die Chorgemeinschaft Robeat bald mal wieder ein – zum „Beatbox-Workshop 2.0“.