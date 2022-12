Was es mit den rätselhaften Wolkenlöcher am Albhimmel auf sich hat

Wer am Montagnachmittag der vorletzten Novemberwoche in der Region Laichingen/Münsingen zum Himmel blickte, wurde von einem riesigen Loch mit mehreren hundert Metern Durchmesser inmitten einer lockeren Bewölkung verblüfft. Als hätte ein überdimensionaler Locher diese seltsame Öffnung akkurat in eine flache Wolkendecke gestanzt. Ein solch selten zu beobachtendes, spektakuläres Wetterphänomen zog auch Heinz Schmauder aus Münsingen bei der Gartenarbeit in seinen Bann. „Beim Blick nach oben glaubte ich, in Herrgotts Auge zu schauen“, sagt der 71-Jährige, der so etwas noch nie gesehen hatte. Damit erging es ihm wie anderen Menschen auch, welche die Gelegenheit hatten, in ein magisches Wolkenauge zu blicken.

Wolken hängen tief

Eine große, annähernd kreisförmige Öffnung, durch welche das Azurblau des Himmels in dramatischen Akten 30 Minuten sichtbar wurde, tat sich in einer durchscheinenden Altocumulus-Wolkendecke auf. Dieser Wolkentyp gehört zu den mittelhohen Wolken und schwebt in dieser Jahreszeit lediglich etwa drei Kilometer hoch, während er im Sommer aufgrund der Wärme und trockeneren Luft bis zu einer Höhe von sieben Kilometern aufsteigen kann. Mit ihren groben, weißgrauen Ballen oder Schäfchen gehören Altocumuluswolken zu den schönsten Wolkenformationen. Sie zählen zu den Wasserwolken, weil sie fast immer aus Wassertröpfchen bestehen. Für eine solch prägnant gelochte Schäfchenwolkendecke verwenden Wetterexperten den englischen Begriff „Hole-Punch Cloud“.

Eine „Hole-Punch Cloud“ über Münsingen am 21. November um 16.04 Uhr: Schäfchenwölkchen wandern in der Verschlussphase allmählich in die Wolkenlücke ein und treffen auf Schleierfahnen. (Foto: Fotos: Günter Künkele)

Teilweise eine halbe Stunde lang sichtbar

Im internationalen Wolkenatlas ist das spezielle Phänomen einer ovalen bis kreisförmigen Öffnung inmitten einer umgebenden, kompakten Ballen- oder Häufchenwolkendecke mit dem Fachbegriff Cavum, das heißt Hohlraum, gelistet. Eine solch klaffende Lücke in der himmlischen Schäfchenherde konnte Heinz Schmauder neben einigen anderen Lesern unserer Zeitung in verschiedenen Phasen etwas mehr als eine halbe Stunde lang beobachten, bevor sich der Himmel allmählich von Westen her zuzog und das magische, blaue Auge verschloss.

Vier Wochen früher als heuer und bei ähnlichen Wetterbedingungen bildete sich vor sechs Jahren über dem Gutsbezirk Münsingen gleichfalls eine solche, nicht häufig vorkommende, Hole-Punch Cloud. Während einer damals rund halbstündigen Beobachtung und Fotodokumentation fiel bis zum endgültigen Verschluss des kreisähnlichen Freiraumes auf, dass unterhalb der umgebenden Wolkendecke helle, dunstartige Schleier zur Öffnung strebten, deren weichen Randsaum fransenartig überwallten und schließlich, senkrecht züngelnd, durch das Wolkenleck ins Blaue nach oben zogen. Es schien, als würde das Cavum die blassen Schleier ansaugen. Physikalisch ist das erklärbar: Warme Luft steigt nach oben, weshalb es den aus einer tieferen, wärmeren Luftschicht stammenden Schleiern möglich war, wie in einem Kamin vertikal durch das Wolkenfenster nach oben zu strömen.

So entwickelt sich das „magische Auge“

Allmählich wurde das offene Wolkenauge von einschwebenden, durchsichtigen Wölkchen, die an flauschig weiche Daunenfedern erinnerten, eingetrübt. Innerhalb weniger Minuten bildeten die hauchzarten Schleiergebilde inmitten der offenen Stelle einen verschwommenen, zerfransenden Wattebausch. Im weiteren Verlauf wanderten vom Rande aus einzelne Schäfchen aus ihrer Wolkenherde in die Lücke ein. Der Wattepfropf vereinte sich schließlich mit den sich näher heranschiebenden Schäfchenwölkchen und flickte in kurzer Zeit das Loch in der Altocumulus-Wolkendecke.

Warum, wie und vor allem unter welchen Bedingungen solch ein außergewöhnliches Phänomen in der Atmosphäre entsteht, dafür suchen Wissenschaftler und Meteorologen bis heute nach schlüssigen Erklärungen. Unter Experten kursieren unterschiedliche Theorien. Manche vermuten, dass der Flugverkehr durch Kondensstreifen und Ausstoß von Emissionenspartikeln beteiligt sei.

Auch Vorgänge, die in den jeweiligen Wolkenformationen dazu führen, dass Wasser zu Eis gefriert, dürften eine bedeutende Rolle spielen, so glauben Forscher.

Das sind die bisherigen Erklärungsversuche

Fotodokumente aus dem Jahr 2016 zeigen ein Passagierflugzeug über den Wolken. Es war in einem häufig frequentierten Flugkorridor etwa sieben Kilometer über dem damals in 300 Metern Höhe beobachteten Wolkenfenster im Gutsbezirk Münsingen unterwegs. In einer für Fernflüge üblichen Flughöhe von etwa 10.000 Metern hinterließ die Maschine bei dort oben herrschenden Temperaturen von minus 50 Grad Celsius und Unterdruck typische Kondensstreifen.

Den meisten bisherigen Erklärungsversuchen gemein ist, dass fester Niederschlag wie beispielsweise fallende Eispartikel oder -körner, die aus Flugzeugtriebwerken oder einer höher gelegenen Wolkenformation stammen, zur Entstehung solcher mysteriösen Löcher in mittelhohen Wolken beitragen können. Laut wetter.online.de kommen Hole-Punch Clouds im Herbst häufiger als in anderen Jahreszeiten vor. Flache Wolkenschichten sind zu dieser Zeit oft mit kalten Wassertröpfchen angereichert, deren Temperaturen bis weit unter 0 Grad Celsius fallen können, ohne zu gefrieren, wenn Gefrierpartikel fehlen.

In seltenen Fällen fällt Schnee

Wenn Eiskristalle aus großer Höhe schnell in tiefere, wasserdampfgesättigte Luftschichten absinken, kondensieren an ihnen Dampftröpfchen. Durch diese angelagerte, unterkühlte Luftfeuchtigkeit vereisen die Eiskeime zusätzlich, werden größer und schwerer. Treffen sie in hoher Konzentration auf eine dünne, unterkühlte Wolkenschicht, entziehen sie ihrer Umgebung so viel Feuchtigkeit, dass sich die Wolke an dieser Stelle auflösen kann. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes, DWD, vermuten Wissenschaftler, dass Eiskristalle durch ihre Gewichtszunahme „beginnen, schließlich aus dem Bereich der Wolkendecke herabzufallen“. Infolge dieses Prozesses reißt in seltenen Fällen offenbar eine dieser lokal begrenzten, kreisähnlichen oder ovalen Wolkenlücken auf.

In seltenen Fällen kann dabei unter dem Wolkenloch Schnee oder Regen fallen. Zumeist jedoch verdampfen die herausfallenden Eispartikel, bevor sie die Erde erreichen, so die Experten. Was die physikalischen Vorgänge dieses sehr selten zu sehenden Himmelsspektakels betrifft, scheint unter Forschern Einigkeit zu bestehen. Aber warum und wie sich dieses Phänomen in der Wetterküche zusammenbraut, zu welcher Tageszeit, bei welcher Wetterlage und welchen atmosphärischen Bedingungen wie Mächtigkeit der Wolkendecke, Temperaturen, Strömungs-, Wind- und Wetterverhältnissen und welchem Luftdruck dieser Prozess so funktioniert, dass das lochartige Wolkenereignis punktuell begrenzt eintritt, bleibt auch für die Wissenschaft bis dato ein ungelöstes Rätsel.

Das dramatische Ereignis im November 2022 am heiteren Schäfchenhimmel der Laichinger und Münsinger Alb prophezeite die Wetterentwicklung für den Folgetag. Altocumulus ist laut Wetterexperten bei bestimmten Konstellationen ein Schlechtwetterbote, der veränderliches Wetter ankündigt. Heinz Schmauder konnte bestätigen, das diese himmlische Wettervorhersage zutraf: Tags darauf kühlte es in der Region ab und es begann zu regnen.