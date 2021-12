Diese Menschen zeigen, warum sich ehrenamtliches Engagement lohnt

Sie retten und helfen Menschen, bringen ihnen neue Sportarten bei oder kümmern sich um Tiere und setzen sich für die Umwelt ein: Bürger, die ein Ehrenamt bekleiden, leisten in verschiedensten Bereichen Großes und sorgen dafür, dass Zusammenhalt entsteht. Dennoch haben Vereine und andere Organisationen immer mehr Schwierigkeiten, neue Mitglieder zu finden. Am Sonntag war der Tag des Ehrenamtes und anlässlich dieses Gedenktages haben verschieden engagierte Menschen der Region stellvertretend für viele weitere Vereine erzählt, warum ihnen ihre Arbeit Spaß macht und warum diese so wichtig ist.

Viele Helfer zeigen sich bescheiden

Nach langer Pause konnten in Blaubeuren wieder Schwimmkurse der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stattfinden. Einer der Schwimmlehrer ist Harald Meyer, der den Bereich Ausbildung leitet. Er und viele weitere Mitglieder des DLRG bringen den Kindern ehrenamtlich am Wochenende das Schwimmen bei.

Harald Meyer ist bei der DLRG äußerst aktiv. (Foto: DLRG)

„Es ist wichtig, dass die Kinder Schwimmen lernen und es macht mir auch einfach Spaß“, erzählt er nach einem Kurs, bei dem er 20 Kinder betreute. Das sei auch etwas, das er in Zukunft, wenn er sich einmal aus dem Vorstand zurückziehe, weiterhin machen wolle, sagt er. Vorsitzender Thomas Friedrich fügt hinzu, dass sich sein Kollege sehr bescheiden zeige und er gerade im Ausbildungsbereich viel organisiere und unentbehrlich für die DLRG sei.

Sabrina Schrauf kümmert sich nicht nur um Tiere in Not. (Foto: Scholz)

Sabrina Schrauf engagiert sich gleich in mehreren Vereinen. Neben ihrer privaten Wildtierhilfe, hilft sie ehrenamtlich beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) im Bereich Katastrophenschutz und Rettungsdienst und ist zudem beim Reit- und Fahrverein in Merklingen als Schriftführerin tätig. „In meiner Familie engagierten sich schon immer alle in Vereinen“, erzählt sie.

Ehrenamtliches Arbeiten schweißt zusammen

Beim ASB arbeitet sie hauptamtlich und kam so zu ihrem ersten Ehrenamt. Für sie steht fest: „Das Ehrenamt ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Es ist immens wichtig für unsere Gesellschaft, gerade auch in solch schwierigen Zeiten wie jetzt.“ Aber solch eine Aufgabe bringe auch weitere Vorteile: Die ehrenamtliche Arbeit schweiße zusammen, gebe einem persönlich sehr viel und es sei auch schön, gemeinsam etwas zu schaffen und anderen Menschen zu helfen.

Hilfe wird immer benötigt

Ihr Engagement in verschiedenen Vereinen sei auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen für ihr Leben eine Bereicherung, erzählt Sabrina Schrauf. Ihre Wildtierhilfe liege ihr am Herzen, da die Tiere keine Lobby haben und deshalb auf die Hilfe von uns Menschen angewiesen seien. „Im Reit- und Fahrverein macht es einfach Spaß, den Kindern den Kontakt zu Tieren zu ermöglichen.

Bei meiner Funktion im ASB wiederum gibt es mir einfach ein gutes Gefühl, wenn ich anderen Menschen helfen kann“, sagt Schrauf. Erst kürzlich habe es auf der A7 einen schweren Unfall gegeben, bei dem viele Autofahrer für sieben Stunden im Stau standen. „Wir haben sie dann versorgt und ihnen Tee gebracht. Damit konnten wir ihnen etwas Gutes tun“, sagt Schrauf.

Aufgabenfeld weitet sich aus

Dietmar Fromm ist ebenfalls schon immer in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich tätig. Zuvor war er 42 Jahre beim Deutschen Roten Kreuz tätig. Seit viereinhalb Jahren konzentriert er sich vor allem auf die Arbeit beim ASB. „Wenn ich mich engagiere, dann bei einem Verein und dann auch mit ganzem Herzen“, sagt er. Er ist ebenfalls im Katastrophenschutz und Rettungsdienst tätig. Zusammen mit seiner Frau Rita ist er dort aber auch für Ausbildungen wie beispielsweise für Erste Hilfe zuständig.

Gerade durch die Corona-Pandemie seien für sie weitere Aufgaben wie die Unterstützung bei Corona-Tests hinzugekommen. „Das wird jetzt vermutlich wieder vermehrt der Fall sein. Aber auch die Impfteams werden wir wieder bei Bedarf unterstützen“, so Fromm. Zudem ist er als First Responder, wie der qualifizierte Ersthelfer auch genannt wird, in Westerheim tätig. „Ich habe einen kürzeren Weg, da ich hier wohne und bin deshalb früher vor Ort und kann die ersten Maßnahmen einleiten, bis ein Rettungswagen eintrifft“, erklärt er.

Es gebe so viele verschiedene Vereine und Organisationen, dass jeder individuell etwas finden könne, das ihm Spaß macht. „Es wäre schade, wenn jemand einfach nur Zuhause sitzt. Man bekommt auch mehr Zufriedenheit, wenn man jemand anderes hilft. Und man trägt außerdem dazu bei, dass das Ehrenamt erhalten bleibt“, meint Dietmar Fromm.

Thomas Mayer (r.) hilft bei der Feuerwehr mit. (Foto: Scholz)

Die meisten Feuerwehrfrauen und -männer sind ehrenamtlich tätig, erzählt Thomas Mayer, der Kommandant der Berghüler Feuerwehr. Sie sorgen für die Sicherheit der Allgemeinheit, helfen in Not wie bei Unfällen oder Bränden und informieren natürlich auch präventiv über Gefahren oder vermitteln Kindern erstes Wissen dazu.

„Das Ehrenamt ist so wichtig, da unser System darauf aufgebaut ist“, so Thomas Mayer. Er ist der Ansicht, dass es wichtig ist, dass jeder einen kleinen Beitrag leistet. „Jeder kann etwas dazu beitragen, dass dieses System funktioniert und nicht verloren geht“, so der Berghüler Feuerwehrkommandant.

Früh übt sich

Sein erstes Ehrenamt hatte Uli Rößler, der erste stellvertretende Bürgermeister in Laichingen, beim TSV Laichingen als Jugendtrainer bei den Fußballern inne. Mittlerweile engagiert er sich seit 43 Jahren in Laichingen in verschiedensten Vereinen und Positionen. „Ich bin langsam hineingewachsen“, erzählt er. Nun ist er schon seit 25 Jahren ist er als Vorstand des TSV aktiv. Ein Ehrenamt, egal in welchem Bereich, sei wichtig. „Das Schöne ist, dass man mit Menschen zusammenkommt, sich austauschen und etwas bewegen kann. Und: Es macht auch einfach Spaß“, so Uli Rößler.

Uli Rößler (l.) ist vielfältig engagiert. (Foto: vhs)

Der 60-Jährige engagiert sich schon seit 20 Jahren im Gemeinderat, ist Vorsitzender des Volkshochschulausschusses, des Kuratoriums der Bürgerstiftung der Laichinger Alb und betreute auch schon Menschen mit Behinderungen. Nun im Ruhestand habe er noch etwas mehr Zeit. „Ich finde, man braucht auch nach dem Berufsleben eine Beschäftigung. Und es ist einfach schön, wenn man den Menschen etwas zurückgeben kann. Außerdem ist ehrenamtliches Engagement wichtig für die Gemeinde und macht sie auch liebens- und lebenswert.“