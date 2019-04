Warum nicht auch zu Ostern eine Krippe?

Eigentlich komisch, findet Kurt Ulmer. Obwohl Ostern der gewichtigere Feiertag ist für Christen, wird vor allem Weihnachten zelebriert. Unter anderem mit Krippen, in denen das kleine Jesuskind liegt. Der Laichinger Diakon beschloss, dies zu ändern. In Form eines selbst gebastelten Ostergrabs, das über die Feiertage in zwei Gemeinden zu sehen sein wird.

In Machtolsheim und Westerheim wird Ulmer über die Feiertage ein neues Werk ausstellen. Eine „Oster-Krippe“, besser gesagt: ein Ostergrab. Es ist aus Holz, natürlich leer (Jesus ist schon auferstanden), und wie eine Krippe würde auch das Holzgrab schön unter einen Christbaum passen – von der Größe her.

Mit seinem neuen kleinen Holzkunstwerk will der 73-Jährige einen bewussten Kontrapunkt setzen zum „Fest der Feste“: Weihnachten. Denn eigentlich, so Ulmer, der seit mehr als 30 Jahren als Diakon auf Campingplätzen tätig ist, müsste es doch Ostern sein, das als Fest bei den Gläubigen an der Spitze der Gunst steht.

An Ostern erinnern sich Christen daran, dass Jesus die Sünden der Menschen auf sich nahm und am Kreuz starb, um dann von den Toten aufzuerstehen. Als Zeichen Gottes an die Menschen, dass ihnen nach dem Tod das Himmelreich winkt. Die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens. Einen Tag hat Ulmer für das leere Holzgrab gebraucht, er fertigte es in seiner Schreinerwerkstatt in Laichingen. Die Figuren hat Monika Schwenk beigesteuert. Die Idee, ein Ostergrab zu bauen, hatte Ulmer schon länger. In seinem Garten steht der Prototyp, den er vor etlichen Jahren gebaut hat. Jedoch aus Stein.

Auch Jesus soll in einem Felsengrab bestattet worden sein. Ulmer hat es bereits mit eigenen Augen gesehen, oder zumindest das, was man dafür hält (sogar die Wissenschaft sieht Belege hierfür): in der Grabeskirche in Jerusalem, die fast 2000 Jahre alt ist und die über dem Grab, welches Jesu nach seiner Auferstehung verlassen haben soll, errichtet worden ist. Vier Mal schon war Ulmer im „Heiligen Land“.

Nachahmer willkommen

Mit seinem Ostergrab will Ulmer „Denkanstöße“ geben. Er würde sich über Nachahmer freuen. Dass irgendwann auch Ostergräber so selbstverständlich dazugehören zum Fest der Auferstehung wie Krippen zu Weihnachten. Nichts gegen Weihnachten; jedoch: „Ostern ist weit bedeutungsvoller“, sagt Ulmer. Dessen Herz für Holz schlägt. Wobei er nie welches kaufe. Seine Werke bastele er aus „altem“, weggeworfenem Holz, dem er neues Leben einhaucht.

Das Ostergrab besteht in Teilen aus alten Türen.

Ulmer ist bekannt für sein Faible für Holz, für seine Bausätze, mit denen er schon Generationen von Campinggästen begeistert hat. Auch an diesem Samstag wird er wieder basteln und werkeln auf den Campingplätzen.