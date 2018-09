Warum eine Laichinger Metzgerei keinen Nachwuchsmangel hat

Die Laichinger Kronenmetzgerei von Gerhard Baur freut sich über „mehrere Erfolgsgeheimnisse“, teilt sie mit. Angefangen bei „zahlreichen Prämierungen“ der Produkte bis hin zu den Ausbildungsleistungen. Im gesamten Gebiet der Fleischerinnung Ulm-Alb-Donau, deren Obermeister Gerhard Baur ist, befänden sich gerade mal drei junge Leute im ersten Lehrjahr im Fleischerhandwerk, zehn Ausbildungsplätze seien noch unbesetzt. Zwei der drei Berufsstarter lernen in der Kronenmetzgerei.

Aktuell sei ein Fleischer in der Produktion im ersten Lehrjahr bei Gerhard Baur, eine Fleischerei-Fachverkäuferin im ersten Jahr und eine Verkäuferin im zweiten Ausbildungsjahr. Gefragt, woran das liegen könnte, zeigt sich Baur bescheiden: „Unsere Innungsmitglieder machen alle ihre Sache gut und führen gute Fachgeschäfte. Bei uns ist’s halt so, dass die jungen Leute eines Jahrgangs in ihrem Umfeld positiv über ihren Ausbildungsplatz und ihr Berufsbild reden und das zieht Kreise.“

Der gute Ruf der 1923 gegründeten Kronenmetzgerei zeige Wirkung. Dass Chef und Chefin fröhliche Menschen mit Humor seien, heißt es weiter in der Mitteilung, die ihre Mitarbeiter nicht als „Untergebene“ sehen, sondern im kollegialen Miteinander mit ihnen an einem Strang ziehen, trage „sicher auch dazu bei, dass sich junge Leute im Hause Baur wohlfühlen“. Die günstige Lage in der Schulstraße tue ein Übriges dazu. „Manche Kollegenbetriebe haben gravierende Nachteile durch den Standort“, weiß der Obermeister. Dorfmetzgereien und Fachgeschäfte in Gegenden, in denen man auf den devizitären öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, zählten dazu. Gerade jugendliche Auszubildende seien meist darauf angewiesen, den Betrieb fußläufig oder per öffentlichen Beförderungsmitteln zu erreichen. Baurs Azubis und Mitarbeiter/innen stammen daher durchweg aus Laichingen oder einem der Teilorte.

Was die Zukunft angeht, ist Gerhard Baur entschlossen: „Ich werde alles daransetzen, dass die Kronenmetzgerei, die schon länger die einzige Metzgerei am Ort ist, weitergeführt wird.“ „Aber noch“, lacht der Inhaber, „sind meine Frau und ich fit und voller Unternehmensgeist und wir haben Freude an unserem wunderschönen Handwerk.“