Warum dieses historische Gebäude ein „Facelifting“ bekommt

Die rötlich schimmernden Holzbalken, der Torbogeneingang, die prominente Lage in der Weite Straße: Das Weberei- und Heimatmuseum ist eines der markanten Gebäude in der Laichinger Innenstadt. Imposant ist neben den Inhalten, die im Gebäude ausgestellt sind, die Geschichte des Gebäudes selbst. Dieses erhält aktuell auf der der Straße abgeneigten Seite ein „Facelifting“.

Historie reicht weit zurück

Denn die Fassade und mit ihr entsprechend die Holzgefache sind in die Jahre gekommen. „Das Weberei- und Heimatmuseum ist im ehemaligen Heiligenhaus untergebracht, welches früher zur Kirchenburg, einer Befestigungsanlage gehörte, die rund um die St. Albanskirche (erste urkundliche Erwähnung 1085) verlief“, ist über das Gebäude nachzulesen. Weiter hat der Höhlen- und Heimatverein Laichingen festgehalten, dass „diese Anlage, deren Befestigungsmauern und Gebäude bis in die heutige Zeit erhalten blieben, wurde im Jahre 1555 auf Anordnung von Herzog Christoph von Württemberg erstellt, um den durchziehenden Salztransporten während der Nacht Schutz zu gewähren“.

„Die oberste Prämisse ist es, so wenig wie möglich Teile mit historischer Bedeutung auszutauschen.“ Markus Storz

An der Fassadensanierung des Museums im 1. Bauabschnitt beteiligt ist unter anderem die Laichinger Firma STORZ. Diplom-Bauingenieur (FH) und Zimmerer Markus Storz gibt Einblick, was er und seine Mitarbeiter gerade am Gebäude machen und welche Detailarbeit in der Sanierung steckt. „Die oberste Prämisse ist es, so wenig wie möglich Teile mit historischer Bedeutung auszutauschen“, erklärt er. Das ist den Handwerkern selbst, der Stadtverwaltung wie auch dem Landesdenkmalamt sehr wichtig.

Blick auf das Museum von der Weite Straße aus. Die Arbeiten finden aktuell auf der Rückseite des Gebäudes statt. (Foto: Sven Koukal)

Nachdem der Gemeinderat Laichingen in der Sitzung im Februar den 1. Bauabschnitt zur Sanierung der Außenfassade des Weberei- und Heimatmuseums nach entsprechenden Ausschreibungen mit einem Gesamtaufwand in Höhe von rund 204 000 Euro vergeben hat, haben die Baufirmen in den vergangenen Monaten mit der Ausführung der Arbeiten begonnen und setzen diese nach den Handwerkerferien nun fort. Der erste Bauabschnitt umfasst die Süd-, West- und Nordseite sowie den Westgiebel des Heiligenhauses und die Nordostseite des Torhauses. An diesem Bauabschnitt beteiligt sich das Landesdenkmalamt Baden-Württemberg mit einem Zuschuss in Höhe von 18 750 Euro.

Weitere Baustelle in Sicht

Parallel zum 1. Bauabschnitt werden gegenwärtig auch die Schäden am restlichen Gebäude kartiert und die Kosten für deren Beseitigung in einem 2. Bauabschnitt ermittelt. Nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge werden die restlichen Sanierungsarbeiten einen Betrag von über einer halben Million Euro erfordern. Sobald alle Daten vorliegen, wird die Stadt einen Zuschussantrag beim Landesdenkmalamt stellen, teilt das Stadtbauamt mit.

Großflächige Sanierungsarbeiten benötigt

Hintergrund der Fassadensanierung sind Bestandsaufnahmen aus den Jahren 2018 und 2020. Dabei wurde von Experten festgestellt, dass partielle Fassadenausbesserungen wie in der Vergangenheit nicht mehr ausreichen, um den Bestand des in das Denkmalbuch eingetragenen Kulturdenkmals zu sichern. Vielmehr müssen in den kommenden Jahren großflächige Sanierungsarbeiten an den Fassaden erfolgen, um das Baudenkmal auch für künftige Generationen zu erhalten.

Blick auf das Gebäude von der Straße aus. (Foto: Sven Koukal)

Für Markus Storz macht genau dieser Umstand die Faszination an diesem Projekt zu arbeiten aus. „Jede Stelle, die ausgebessert wird, ist individuell“, sagt er zudem. Man müsse mit viel handwerklichem Verständnis an die Arbeit gehen, um konform mit den Vorgaben des Denkmalamts zu sein.

Das Vorgehen folge folgendem Prinzip

Nach der Bestands- und Schadensaufnahme ist klar, wo wie viel ausgebessert werden muss. Zunächst werden dann, erklärt Fachmann Storz, die Gefache herausgenommen, um anschließend Teile der schadhaften historisch bedeutsamen Bauteile zu ersetzen. Dafür sei „Liebe zum Detail“ gefragt, schließlich müsse sehr präzise gearbeitet werden, um so viel relevantes Baumaterial erhalten zu können wie möglich. War beispielsweise ein kleiner Teil eines Balkens schadhaft, wird auch nur diese Stelle ausgebessert. Verwendet wird stets die gleiche Holzart wie im Original. Um alte Oberflächenstrukturen zu erhalten, wird das Holz nicht glatt geschliffen, vielmehr wird es sorgsam mit der Drahtbürste behandelt. Dübelstangen aus Eichenholz sorgen anschließend dafür, dass die Teile fest an besagten Stellen sitzen.