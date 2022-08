Warum die ganze Woche schon Tempo 30 in Laichingen gilt

Stets alle großen Sperrungen und Baustellen im Zuständigkeitsgebiet des Regierungspräsidiums Tübingen gibt es auf der Homepage verkehrsinfo-bw.de/. Dort lässt sich abrufen, um was für eine Baustelle es sich in welchem Gebiet handelt. Wie lang es diese voraussichtlich geben wird, welche Fahrstreifen nutzbar sind beziehungsweise, wie der Verkehr geregelt wird. Auch die zusätzliche Strecke und der zusätzliche Zeitbedarf kann auf der jeweiligen Detailseite abgerufen werden.

Ferienzeit ist Baustellenzeit: Kaum sind die einen Arbeiten an der Landstraße oder auf der Autobahn erledigt, stehen schon die nächsten bevor. Die Auswirkungen hatten sich zuletzt am vergangenen Wochenende gezeigt: Ein Flixbus, der stecken blieb, Fernverkehr, der durch das Navi gesteuert nicht der offiziellen Umleitung folgte und so an der ein oder anderen Stelle für Verkehrschaos sorgte. Am Montag kommt es wie angekündigt zu einer weiteren Einschränkung auf der Laichinger Alb, die ihre Schatten schon die ganze Woche vorausgeworfen hat.

Warum stehen die Schilder?

Viele Autofahrer, die die Tage durch Laichingen unterwegs waren oder es am Wochenende sein werden, hatten sich gewundert oder tun es noch immer: Tempo-30-Schilder säumen die Stadt, verbunden mit dem Hinweis, dass die Geschwindigkeitsreduzierung aufgrund von Lärmschutz erfolgt. Doch warum stehen die provisorischen Schilder überhaupt? Mit einer grundsätzlichen Tempoeinschränkung wie etwa im Teilort Feldstetten – mehr dazu unten – hat es nichts zu tun. Landratsamt und Stadtverwaltung klären auf.

Dass die Schilder stehen, hängt ebenfalls wie die Terminplanung mit der Urlaubszeit zusammen. Denn angeordnet und auch aufgestellt wurden die Schilder von Mitarbeitern des Landratsamts. Diese sind nötig, weil ab Montag die L1230 voll gesperrt wird und nicht wie zuletzt dank einer Ampelschaltung passiert werden kann. Die Umleitung aufgrund der Arbeiten erfolgt durch Laichingen. Der ursprünglich geplante Termin vom 18. August musste wie berichtet auf Montag, 22. August, verschoben werden. Bis zum Montag, 5. September, sollen die Bauarbeiten andauern. In dieser Zeit lässt das Regierungspräsidium den Straßenbelag erneuern.

Die Umleitung ist bereits ausgeschildert. (Foto: Sven Koukal)

Personell sei es aufgrund der Urlaubssituation in der Straßenmeisterei nicht anders möglich gewesen, als die Schilder schon vor Baustellenbeginn zu platzieren, heißt es aus dem Landratsamt. Daher auch der zeitliche Vorlauf. Es bedauere, dass es für die Verkehrsteilnehmer zu Beeinträchtigungen gekommen ist. Am frühen Montagmorgen werde die Baufirma die restlichen Schritte für die Baumaßnahme einleiten.

Bald auch in Feldstetten Tempo 30

Tempo 30 beschäftigt auch weiterhin den Laichinger Stadtteil Feldstetten: Wie berichtet, hatte sich zunächst der Ortschaftsrat nach lebhafter Diskussion und auf Grundlage von einer aktuellen Einschätzung durch Experten dazu entschieden, als eine große künftige Maßnahme Tempo 30 im Nebennetz auf den Weg zu bringen. Der Gemeinderat Laichingen stimmte dem Vorhaben zu. Zuletzt ging es in der Sitzung am 25. Juli über das Thema.

Wann die Schilder aufgestellt werden sollen

Stefan Binder, Hauptamtsleiter der Stadt Laichingen, teilt mit, dass „die verkehrsrechtliche Anordnung durch den GVV bereits bei der Stadt Laichingen ist“. Die für die Maßnahme notwendigen Schilder seien bereits bestellt worden und trafen am Donnerstag beim Bauhof ein. Aufgrund der Urlaubszeit der Mitarbeiter im Bauhof werden die Schilder voraussichtlich gegen Ende September angebracht. „Es ist nicht nur das Anbringen der Schilder, es müssen auch noch entsprechend Rohrpfosten gesetzt werden“, so Binder auf Nachfrage.

Eine weitere, jedoch etwas kürzere, Sperrung der L1230 könnte nach heutigem Stand im Oktober notwendig werden. Eine Sprecherin der Regierungspräsidiums sagt: „Ob es eine Sperrung geben wird und wie lange diese dann gegebenenfalls dauert, hängt vom Baufortschritt während der ersten Sperrung ab.“