Warum Biomüll nicht einfach in der Natur entsorgt werden darf

„Warum darf Biomüll nicht in der Natur entsorgt werden?“ Wir haben nachgefragt bei Ulrike Gläser vom Fachdienst Abfallwirtschaft des Landratsamts Alb-Donau-Kreis.

„Bei Biomüll und Gartenabfällen handelt es sich im gesetzlichen Sinne um Abfall. Dieser darf nur in zugelassenen Abfallbeseitigungsanlagen entsorgt werden. Andernfalls handelt es sich um eine unerlaubte Abfallablagerung, die mit einem Bußgeld – je nach Menge bis zu 1500 Euro – geahndet wird“, sagt sie.

Aber es gebe es auch ökologische Gründe dafür, warum Biomüll nicht einfach so entsorgt werden darf: „Bei freier Natur und Wald handelt es sich um ein komplexes Ökosystem. Durch die Ablagerung von Bio- und Grünabfällen landen mehr Nährstoffe im Boden und bringen dieses sensible Gleichgewicht durcheinander. Dadurch verbreiten sich stickstoffliebende Pflanzen wie Brennnesseln und verdrängen so standorttypische Arten wie Wiesenblumen“, erklärt Gläser.

Biomüll verrottet zum Teil nur sehr langsam

„Gartenabfälle enthalten zudem oft Wurzeln und Samen von nicht heimischen Arten, sogenannte Neophyten wie Springkraut oder Riesenbärenklau, die sich dann stark verbreiten und ebenfalls heimische Pflanzen verdrängen. Außerdem verrottet Biomüll zum Teil nur sehr langsam, bei Bananenschalen dauert dies bis zu fünf Jahre.“

„Nicht nur, dass wild entsorgte Grünabfälle somit einfach die Landschaft verschandeln – häufig kommt, wo Müll liegt, auch weiterer Abfall wie Kunststoff oder Elektroschrott hinzu, der dann Böden und Grundwasser noch mehr belastet. Grünabfälle in der Landschaft zu entsorgen, ist also kein Kavaliersdelikt, sondern hat weitreichende negative Folgen.“