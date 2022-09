Wanderung der Frauengruppe

Die Sommerpause ist vorbei, die Frauengruppe der evangelischen Kirche wird wieder aktiv. Am Montag, 12. September, starten die Teilnehmerinnen mit einer Wanderung. Abmarsch ist um 18.30 Uhr an der Abzweigung Suppingerstrasse Richtung Höhleweg/Ladenbau Wolf. Von dort führt die Wanderung zum Heidehof in Machtolsheim. Nach Einkehr im Heidehof geht es in Fahrgemeinschaften zurück nach Laichingen. Zwecks Reservierung bitte anelden bei Jutta Bausch bis zum 11. Septembewr. Bei Regen/Gewitter treffen ist der Treff um 19.15 Uhr am Gemeindehaus, von dort aus geht es dann in Fahrgemeinschaften zum Heidehof.