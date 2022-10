Wanderung auf dem Pfullinger Berg

Der Albverein Westerheim lädt am Sonntag, 9. Oktober, zu einer Wanderung auf den Pfullinger Berg ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr in Westerheim am Parkplatz Schopf.

Die Tour selbst beginnt an einem Wanderparkplatz nahe Gönningen und führt hoch zum Aussichtspunkt Barmkapf. Von dort geht es dann weiter zur Ruine Stöffelburg. Anschließend geht es zur Stöffelberghütte, wo Gelegenheit zu einer Vesperpause aus dem Rucksack besteht. Über das Naturschutzgebiet Pfullinger Berg geht es dann zurück zum Ausgangspunkt.

Die Wanderung ist circa 12,5 Kilometer lang und hat 300 Höhenmeter. Trittsicherheit und festes Schuhwerk sind unbedingt erforderlich, ebenso werden Wanderstöcke empfohlen. Es ist eine Abschlusseinkehr geplant.