Wandern auf der Schwäbischen Alb: Genau hinschauen lohnt sich

Viel zu oft ist es doch so, dass wir das, was wir haben, nicht wirklich zu schätzen wissen. Im Urlaub sind wir da mit viel offeneren Augen unterwegs. Bei einer naturkundlichen Wanderung des Schwäbischen Albvereins Merklingen konnten die Teilnehmer jedoch wieder einmal den Blick schärfen und bekamen dabei einiges an Blumen, Schmetterlingen, Greifvögeln, Käfern und sogar einen Fuchs zu sehen.

Umgebung mit allen Sinnen erleben

So eine Themenwanderung hat auch etwas mit Achtsamkeit zu tun: Man achtet wieder einmal bewusst und mit allen Sinnen auf die Umgebung und Geräusche. Außerdem ist es in einer Gruppe besonders schön, wenn man miteinander schwätzen kann und sich gegenseitig auf Blumen, Tiere und Vögel aufmerksam macht.

Im ersten Moment denkt man gerade als „Zugezogene“, dass wegen der Trockenheit und dem Wassermangel auf der Schwäbischen Alb nicht so viele Blumen wachsen. Das ist aber ein großer Irrtum. Sogar Orchideen wachsen auf der Schwäbischen Alb, was insbesondere die Herzen von Botanikern höherschlagen lässt.

Interesse an Natur, Pflanzen und Tieren

Auf der sieben Kilometer langen Tour zum Wochenendhäuschen des Schwäbischen Albvereins erklärten Ilse und Walter Ruoß fachkundig, was auf dem Weg alles blüht, fliegt, pfeift, kriecht oder auch läuft. Walter Ruoß sagt: „Meine Frau und ich haben uns schon immer für die Natur, die Tier- und Pflanzenwelt interessiert.“ Und dieses Wissen teilten sie nun auch mit der Wandergruppe.

Vom Gemeinde-Maschinenschuppen gegenüber dem Sportplatz ging es durch ein kleines Waldstück, wo der Boden von blühendem Waldmeister, der auch als Heil- und Würzpflanze verwendet wird, übersäht war. Am bekanntesten ist das Kraut als Sirup, Bowle oder Bonbons.

Blütenmeer am Wegesrand

Am Wegesrand, der parallel zur Neubaustrecke Wendlingen-Ulm verläuft, sind viele Blüten in Pink, Blau oder Gelb zu entdecken, die auch einigen bekannt sein dürften: So sind beispielsweise die „wilden“ Schwestern von Stiefmütterchen, Löwenzahn oder Pusteblumen, Hahnenfuß, Klatschmohn oder Rotklee ringsum zu entdecken.

In der Luft war ebenso viel zu entdecken: So kreisten in der Höhe einige Greifvögel und auch an Schmetterlingen war beispielsweise der Admiral zu bewundern. Mit einer Flügelspannweite zwischen fünf und sechs Zentimetern zählt er vergleichsweise zu den großen Schmetterlingen. Zu erkennen ist er an einer bräunlichen Grundfärbung, mit einer organroten Binde und weißen Punkten an der Vorderflügelspitze. Der Admiral braucht zum Überleben vor allem die für uns lästig piekenden Brennnesseln, auf den das Weibchen seine Eier ablegt.

Rote Heckenkirsche für Blauschwarzen Eisvogel

Sogar einen Ameisenhaufen konnten die Wanderer entdecken, auf dem sich die kleinen Tierchen tummelten. Von 110 Ameisenarten, die in Deutschland leben, zählen 13 zu den Waldameisen, die in ihrem Nesthügel als Staat leben. Die Nesthügel können bis zu zwei Meter hoch sein und reichen bis zu zwei Meter unter die Erde.

Eine rote Heckenkirsche entdeckten die Wanderer ebenfalls am Wegesrand. Hier erklärte Walter Ruoß, dass diese für den Blauschwarzen Eisvogel besonders wichtig seie, da der sich von ihren Blättern ernährt. Eine besonders große Population des blau-schwarz schimmernden Schmetterlings findet sich in und um Merklingen.

Fuchs sucht am hellichten Tag nach Futter

Auf dem Boden gab es ebenfalls einiges zu entdecken: Hier war ein Mistkäfer unterwegs und in der Wiese kroch eine Weinbergschnecke, die sich aber schnell in ihr schützendes Schneckenhaus zurückzog.

Sogar ein kleiner Fuchs war auf einer Wiese zu sehen, der vermutlich sehr großen Hunger hatte oder einige Junge im Bau versorgen musste. Denn eigentlich ist der Fuchs ein sehr scheues Tier und sucht die offene Landschaft wie Wiesen nur zur Beutejagd auf.

Beim Wandern Zeit lassen und genau hinschauen

An dieser Wanderung zeigt sich, dass es auf der Schwäbischen Alb viele Pflanzen, Blumen und Tieren zu entdecken gibt. Man muss sich nur etwas Zeit nehmen und genau hinschauen. Und als Begleiter lohnt sich auch ein Naturkundeführer als App oder klassisches Büchlein.

Am Wegesrand wachsen Mohn und wilde Stiefmütterchen. (Foto: Theresa Schiffl)

Auf der Schwäbischen Alb entdeckt man immer wieder bunte Blumen. (Foto: Theresa Schiffl)