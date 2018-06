Wanderer ärgern sich über Hundekot-Beutel im Wald

Das muss doch nicht sein: Gabi Maurer war jüngst wieder gemeinsam mit einigen Senioren unterwegs auf ihrer regelmäßigen Nordic Walking-Runde im Laichinger Westerlauwald. Was die Damen ärgert: Ständig, so teilen sie mit, sehen sie am Wegesrand liegende Hundekotbeutel. Gefüllt, verschnürt, aber einfach liegen gelassen. Was sich nicht gehört. Sie geben zu bedenken: Das Ganze ist nicht nur unhygienisch, sondern auch umweltschädlich. Denn der Plastikmüll bekommt der Umwelt ganz und gar nicht.

