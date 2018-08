Waldbrandgefahr: Laichingen sperrt Feuerstellen

Warnung der Stadtverwaltung Laichingen: Durch die anhaltende Hitze steige derzeit die (Wald)brandgefahr. Nach Untersuchungen durch den Revierförster müssen Grill- bzw. Feuerstellen in Laichingen in besonders gefährdeten Bereichen gesperrt werden, hieß es am Freitag. Als Vorsichtsmaßnahme werden daher folgende Feuerstellen vorerst gesperrt: Kühbuchen in Feldstetten, CVJM-Platz Eichhalde (nördl. Feldstetten), Nattenbuch in den Hecken, Westerlau, Tiefenhöhle (Foto), Hauffental (CVJ), Machtolsheim Schutzhütte und Suppingen alter Sportplatz. Weiter teilt die Stadt mit: „Allgemein ist derzeit offenes Feuer im oder am Wald im Abstand von 100 Metern nicht gestattet.“

