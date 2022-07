Waldbrandgefahr auf der Alb ist aktuell hoch

Der Blick auf die Baden-Württemberg-Karte zeigt aktuell nicht nur in Sachen Corona eine tiefrote Farbe an: Auch was die Waldbrandgefahr angeht, gibt es wenige orangefarbene und noch viel mehr rote, ja sogar tiefrote Eintragungen. Die Station des Deutschen Wetterdienst in Merklingen prognostiziert gerade zu Wochenbeginn eine „hohe Gefahr“ bezüglich Waldbränden. Wer sich gerne in der Natur aufhält, für den gibt es derzeit einiges zu beachten.

Diverse öffentliche Grillstellen

Für diejenigen, die nicht über den Luxus oder die Möglichkeit haben im eigenen Garten zu grillen, für die stehen allein in der Region einige öffentliche Grillstellen bereit, etwa in Westerlau beim Spielplatz, bei der Tiefenhöhle, beim Märchenpark in Machtolsheim, in Merklingen beim Sandburr oder auch am Ortsrand von Westerheim. Nicht gestattet ist das Grillen im Wald auf mitgebrachten Grillgeräten. Auch an den erlaubten Stellen muss das Feuer immer beaufsichtigt und vor dem Verlassen unbedingt vollständig gelöscht werden.

Das sollte man beachten

Forstminister Peter Hauk warnt eindringlich: „Eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe oder ein aus dem Ruder gelaufenes Grillfeuer kann verheerende Folgen haben. Ebenso das achtlose Wegwerfen von Glasflaschen kann einen Waldbrand durch Reflexion der Sonnenstrahlen auslösen.

Die ausgetrocknete Bodenvegetation in den Wäldern oder herumliegendes Reisig kann schnell Feuer fangen. Besonders gefährlich ist dabei der Funkenflug, der offenes Feuer in der freien Natur zum unkalkulierbaren Risiko macht. Im Wald herrscht sowieso von Anfang März bis Ende Oktober ein generelles Rauchverbot und wenn gegrillt wird, dann nur an den ausgewiesenen Grillstellen." Alle, die den Wald mit seiner kühlenden Wirkung in diesen Tagen besuchen wollen, sollten sich unbedingt an die gängigen Verhaltensregeln halten, die für einen Besuch im Wald gelten.

Was tun, wenn ein Brand ausgebrochen ist?

Wichtig sei es, so Hauk, Ruhe zu bewahren und sich und andere Personen und Haustiere nicht in Gefahr zu bringen. Wählen Sie die 112 und informieren Sie die Leitstelle über folgende Punkte. Wo brennt es? – genaue Ortsangabe, markante Geländepunkte (großer Baum, Wiese oder Felsen), Brandausmaß; Was brennt? – Bodenvegetation oder Baumkronen; Wer oder was ist betroffen? – Sind Personen, Häuser oder andere Einrichtungen in Gefahr?; Ort, von dem Sie den Brand melden? – Angabe Ihrer Rückrufnummer, Aufenthaltsort, auf Rettungskräfte warten, damit diese eventuell zum Brandort geführt werden können.