„Wald und Wild“ – Ein Appell für mehr Miteinder im Wald

In seiner heutigen Kolumne beschäftigt sich Heinz Surek mit dem Miteinander von Forstwirtschaft und Jägern.

In den vergangenen Jahren gerieten Jagd und Jäger verstärkt ins Kreuzfeuer der Kritik, und zwar seitens der Forstwirtschaft, der Waldbesitzer, des Naturschutzes und bisweilen auch der Öffentlichkeit. So wurden und werden immer wieder in einer emotionsgeladenen Pro-und-Kontra-Auseinandersetzung Vorwürfe erhoben, die oft der Sachlichkeit entbehren und nur eigene Interessen im Blick haben. Oft unterstellt man den Jägerinnen und Jägern, sie betrieben einen dünkelhaften „Trophäenkult“ und vernachlässigten den Naturschutz. Außerdem kümmerten sie sich durch Pflege und Hege nur um jene Wildarten, die sie bejagen. So stehen ihnen angeblich die jagdbaren Rehe näher als die dringend notwendige Wiederaufforstung und die Verjüngung des durch die Trockenheit der letzten Jahre und den Borkenkäferbefall geschädigten Waldes.

Somit ist es kein Wunder, dass man immer häufiger von Seiten der Forstwirtschaft und des Naturschutzes die Forderung nach der Abschaffung der „überflüssigen“ Jagd durch private Jagdpächter hört. Peter Wohlleben, den sein Verlag „Deutschlands berühmtesten Förster“ nennt, vertritt vehement die These „Wald vor Wild“. So ist in einem seiner Bücher nachzulesen: „Würde man die Jäger entwaffnen, könnten sich Wolf und Luchs viel rascher ausbreiten, deren Wirken für den Wald sicherlich ein Segen wäre.“

Die Jägerinnen und Jäger indessen verweisen darauf, dass die Jagd dem Schutz des natürlichen Ökosystems Wald und dem Erhalt eines gesunden Wildbestandes diene und dass sie als Jäger sehr wohl nach Absprache mit den Grundstückseigentümern flächendeckende Naturschutzaufgaben wahrnehmen, indem sie zum Beispiel Tümpel anlegten und Deckungs- und Äsungszonen für das Wild einrichteten.

Der Konflikt zwischen Jagdausübung und Forstwirtschaft hat eine lange Tradition. Fest gemacht wird er vor allem am Wildschaden, den das Rehwild verursacht, indem es Knospen und Triebe der jungen Laub- und Nadelbäume verspeist und somit eine natürliche Verjüngung des Waldbestandes behindert. Es gibt Förster, die aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen Waldbau betreiben und somit überhaupt kein Wild im Wald dulden möchten, und es gibt Jäger, die durch Hege und Pflege einen solch hohen Wildbestand heranzüchten wollen, vielleicht vierzig bis fünfzig Rehe pro Quadratkilometer Waldfläche, dass sie immer etwas „zu schießen“ haben und auch ihren Jagdgästen Jagderfolg gewährleisten können.

Beide Positionen sind zu verwerfen. Nicht „Wald vor Wild“ ist die Devise, sondern „Wald und Wild“. Selbstverständlich müssen überzählige Rehe geschossen werden, damit die verbleibenden artgemäß in einem naturnahen Wald leben können.

Der hier angesprochene Konflikt scheint auf der Laichinger Alb nicht solche Ausmaße angenommen zu haben wie anderswo. Schließlich sind alle hier tätigen Förster selbst Jäger, die keinen Wald ohne Tiere wollen. Und auch die Jäger, allen voran Kreisjägermeister Max Wittlinger, haben Verständnis für die Sorgen der Förster, die durch den bereits eingesetzten Klimawandel vor neuen und schwierigen Aufgaben stehen. Ziel beider Seiten müsste ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen dem Wildbestand und der Waldverjüngung sein. Ein jährliches gemeinsames Begehen des Reviers durch den Waldbesitzer, den Förster und den Jagdpächter könnte viel Vertrauen aufbauen und Verständnis für die jeweils andere Seite schaffen. Und gemeinsam sollte man sich auch an revierübergreifenden Drückjagden beteiligen, so wie es am 28. Dezember 2019 in der nördlichen Laichinger Markung geschehen ist.

Aber auch die Menschen, die den Wald heute viel intensiver nutzen als in früheren Zeiten, etwa als Spaziergänger, mit Stöcken bewehrte Wanderer, Jogger, Reiter, Radfahrer, sollten sich am und im Wald erfreuen können und ab und zu auch ein Reh oder einen Fuchs zu Gesicht bekommen. Schließlich sind die Wildtiere die Seele des Waldes. Nach dem Landeswaldgesetz gilt in Baden-Württemberg das 24-stündige Betretungsrecht des gesamten Waldgebiets; man sollte verantwortungs- und respektvoll gegenüber Wald und Wild von diesem Recht Gebrauch machen.

Wie sieht die Zukunft der Jagdausübung aus? Bleibt man beim System der Jagdverpachtung durch die Jagdgenossenschaft und den Gemeinderat, wie es sich auf der Laichinger Alb durchaus bewährt hat, besonders dann, wenn einheimische Jagdpächter, die jederzeit ansprechbar sind, das Waidwerk ausüben? Werden künftig immer mehr Besitzer von großen Waldflächen Berufsjäger einstellen? Werden Jagdscheininhaber verpflichtet, Fortbildungen zu besuchen und mehr am Schießstand zu üben? Die Sache mit der Jagd ist in Fluss.

Landrat Heiner Scheffold betonte bei der Jahreshauptversammlung der Jägervereinigung Ulm den Beitrag der Jäger zu einer intakten Kulturlandschaft und meinte: „Jagd ist kein Vergnügen, sondern eine Aufgabe.“ Ministerpräsident Winfried Kretschmann indessen wollte bei einem Vortrag vor dem Landesjagdverband, bei dem er das baden-württembergische „Jagd- und Wildtiermanagementgesetz“ erläuterte, die Freude an der Jagd doch nicht hintanstellen und zitierte aus seiner Lieblingsoper „Der Freischütz“ den Chor der Jäger: „Was gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnügen, wem sprudelt der Becher des Lebens so reich?“