„Wald Erleben“-Programm 2023 wird am 16. Dezember veröffentlicht

Bereits zum achten Mal erscheint im Jahr 2023 das beliebte „Wald Erleben“-Programm der unteren Forstbehörden Alb-Donau-Kreis und Stadt Ulm sowie des ForstBW-Forstbezirks Ulmer Alb. Das Team von „Wald Erleben“ hat für das neue Jahr wieder vielfältige Veranstaltungen in den Wäldern rund um Ulm und dem Alb-Donau-Kreis zusammengestellt. Das „Wald Erleben“-Programm 2023 wird am Freitag, 16. Dezember, auf den Internetseiten der beteiligten Institutionen veröffentlicht.

Das Programm richtet sich gleichermaßen an Jung und Alt und bietet besonders für Familien spannende gemeinsame Unternehmungen: Ob bei der „Pflanzaktion mit den Förstern“ oder bei der beliebten „Nachtwanderung“ – hier lernen Kinder und Erwachsene gleichermaßen den Wald praktisch und spielerisch neu kennen. Veranstaltungen wie „Besichtigung der Wertholzversteigerung“, „Die Funktionen des Waldes“ oder „Shinrin Yoku – Waldbaden“ zielen hingegen auf ein erwachsenes Publikum ab, das sein Wissen über den Lebens- und Wirtschaftsraum Wald erweitern oder mit allen Sinnen in die gesunde Waldatmosphäre eintauchen möchte.

Neben altbekannten Veranstaltungen gibt es im Programm 2023 auch Neues zu entdecken. Bei „Komm mit, wir helfen dem Wald!“ werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer an vier Terminen eingeladen, an kleinen aber wichtigen Projekten für den Wald mitzuarbeiten und selbst aktiv zu werden. In den Pfingstferien können außerdem Großeltern zusammen mit ihren Enkelkindern bei „Komm Oma, komm Opa, wir erleben den Wald!“ zusammen mit zwei Försterinnen den Wald im Forstrevier Dietenheim kennenlernen.