Vulkanschlot Aichelberg ist jetzt Geopoint

Der „Vulkanschlot Aichelberg“ ist ein einzigartiges Puzzlestück in der Erdgeschichte der Schwäbischen Alb. Er repräsentiert das Zeitalter des Vulkanismus vor rund 15 Millionen Jahren. Jüngst wurde dieser Ort, passend zum Tag des Geotops, als Geopoint ausgezeichnet.

Schon von weitem zu erkennen

Die markanten Formen und Relikte des „Schwäbischen Vulkans“ im Vulkangebiet zwischen Kirchheim und Göppingen kann man schon von weitem erkennen. Östlich des gleichnamigen Autobahnabschnitts erhebt sich der Vulkankegel Aichelberg. Er biete die seltene Gelegenheit, einen Vulkanschlot im „Anschnitt“ zu betrachten. Dieser liege in einem ehemaligen Steinbruch gleich am Wanderweg „Albtraufgänger“. Man entdeckt laut Mitteilung neben grauem Vulkantuff große Brocken aus hellem Kalkstein, sogenannte Sinkschollen. Dies sind Kalksteinpakete, die vor Millionen Jahren in den Krater gefallen sind.

Dr. Sandra Teuber (Geopark-Geschäftsführerin) begrüßte Edgar Wolff (Landrat Landkreis Göppingen) und Martin Eisele (Bürgermeister Gemeinde Aichelberg) und übergab die Verleihungsurkunde. Beide freuten sich sehr über den zweiten Geopoint im Landkreis Göppingen: „Die Auszeichnung wertet diesen Ort auf und hilft, die schöne Landschaft, in der wir leben, zu begreifen und zu schätzen“, sagte Edgar Wolff.

Von Vergangenheit und Gegenwart

Insgesamt 35 Geopoints im Geopark spannen den Bogen von der Jurazeit mit dem tropischen Meer bis hin zu heute stattfindenden Prozessen. So erfährt man die Schwäbische Alb als eine lebendige Landschaft im ständigen Wandel. Auf dem Geopoint-Schild ist ein QR-Code. Er verlinkt zu weiteren Informationen in Deutsch und Englisch auf der Geopark-Website.

„Die Schwäbische Alb besitzt eine einzigartige Vielfalt an landschaftlichen Phänomenen – deshalb sind wir ein UNESCO Global Geopark. Geopoints beleuchten diese faszinierenden Facetten der Erdgeschichte, stellen wichtige Bezüge her und machen die Alb zu einem begehbaren Geschichtsbuch“, erklärte Dr. Sandra Teuber. Der Geopoint „Vulkanschlot Aichelberg“ repräsentiere gemeinsam mit den Geopoints „Vulkanschlot Neuffener Steige“ (Landkreis Esslingen) und dem „Höwenegg“ (Landkreis Tuttlingen) das Zeitalter des Vulkanismus auf der Schwäbischen Alb.

Im Anschluss an die Verleihung machte der Geopark zwei Führungen zum Vulkanismus rund um den Aichelberg. Außerdem ließen sich die Besucher den Tuffkuchen schmecken, den Iris Bohnacker, die Projektverantwortliche „Geopoint“ im Geopark, gemeinsam mit dem nahegelegenen Höhenrestaurant Café Waldeck kreiert hatte.