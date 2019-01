Vortrag in Laichingen: Was gegen Schlafstörungen hilft

Viele Menschen kennen das Gefühl, wenn man nachts kein Auge zu bekommt. Man fängt an zu grübeln und nachzudenken. Wälzt sich im Bett hin und her. Kaum schläft man ein, wacht man schon wieder auf. Morgens fühlt man sich dann wie gerädert, ist schlapp und antriebslos. Was dagegen hilft verrät am Mittwoch, 20. Februar, ab 20 Uhr bei einem Vortrag um Alten Rathaus Laichingen dr Laichinger Fachapotheker Hans-Peter Eppler, der auf Offizin-Pharmazie, Homöopathie und Naturheilkunde, Prävention und Gesundheitsförderung spezialisiert ist. Der Vortrag findet statt in Zusammenarbeit des Vereins für Homöopathie und Lebenspflege Laichingen, der der Volkshochschule und dem Landfrauenverein Laichingen. Schlechter Schlaf führe dazu, dass man schon beim Zubettgehen an die Schlafstörungen denkt und den Schlaf unbedingt will. Aber Schlaf sei „wie eine Taube“: Greift man nach ihr, fliegt sie weg. Streckt man die Hand dagegen ruhig und gelassen aus, setze sie sich aber darauf. Hans-Peter Eppler gibt Tipps, die zu einem gesunden Schlaf führen können. Sehr oft seien gar keine Medikamente nötig, um die gewünschte erholsame Ruhe zu finden. Und wenn man doch ohne Arzneien nicht auskommt, erfahren die Zuhörer, welche Mittel guten Erfolg versprechen. Da Schlafstörungen ein sehr vielschichtiges Problem darstellen und viele verschiedene Ursachen haben, sei es wichtig, aus der Vielzahl der Arzneimittel, das wirklich passende auszuwählen. Foto: dak