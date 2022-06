Vortrag für Schulabsolventen

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ulm bietet am Donnerstag, den 16. Juni, einen weiteren Online-Vortrag im Rahmen der Reihe „Zukunft gut finden“ an. Der Titel der Veranstaltung lautet: „Schulabschluss in Sicht - Was kommt danach?“ Der einstündige Vortrag beginnt um 16 Uhr und richtet sich an Schüler der Sekundarstufe I und deren Eltern. Inhaltlich geht es darum, welche Wege nach dem Hauptschulabschluss oder der Mittleren Reife möglich sind, wie Eltern unterstützen können und wie Schüler ihre eigenen Stärken und Interessen herausfinden.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BIZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch über unter 0731 / 16 08 88. Der Link zum Videokonferenzportal wird nach bestätigter Anmeldung zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei.