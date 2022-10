Vortrag bei den Laichinger LandFrauen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu einem Vortrag über die Ernährung ab 50 hatten die LandFrauen Laichingen eingeladen. Die Referentin Frau Hertenberger vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Gesundheit, konnte an diesem Abend zahlreiche Frauen begrüßen. In ihrem Vortrag ging es um die Bedeutung des Essens und des Trinkens für Körper und Seele. Sie zeigte auf, wie eine ausgewogene Ernährung im zunehmenden Alter wichtig ist, wie sich die Bedürfnisse des Körpers verändern und auch was der Mensch schon in Jugend und jungem Erwachsenenalter für den Körper tun sollte.

Anhand von verschiedenen Brotsorten, Aufstrichen und auch Kuchen zeigte sie wie schmackhafte Ernährung gelingen kann. Auch ihren Geschmacks-und Geruchssinn konnten die Frauen anhand von verschiedenen Düften und Zutaten in Lebensmitteln testen.

Zahlreiches Informationsmaterial und Rezepte durften die interessierten Zuhörer mitnehmen.

Ein interessanter und lehrreicher Abend für alle Anwesenden.