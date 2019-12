Vorlesewettbewerb: David Klöble liest am besten

In der Laichinger Stadtbücherei wird um die Wette gelesen. Am Donnerstag wurden die besten Leserinnen des Gymnasiums gekürt, am Freitag traten die besten Leserinnen und Leser der Anne-Frank-Realschule (AFR) im Schulentscheid an.

Sehr gut gelesen haben sie alle: David Klöble (6a), Jakob Kneer (6b), Lea Mangold (6c) und Lara Trieb (6d), die alle als Klassensieger in die Stadtbücherei gekommen waren. Sie lasen zunächst aus ihrer Lieblingslektüre. David Klöble hatte „Harry Potter“ im Gepäck, Jakob Kneer las aus „die Sneakers und das Torgeheimnis“, Lea Mangold präsentierte „Bühne frei für Leonie“ und Lara Trieb gab eine Kostprobe aus „Unsere Oma“.

„Alle Vorleser lagen in der ersten Runde ganz nah beieinander“, sagte die Lehrerin Katharina Pesavento. „Auch den Fremdtext „Der kleine Hobbit“ von J. R. R. Tolkien meisterten sie sehr gut“, ergänzt sie.

Die Jury bestand aus Katharina Pesavento, Stefanie Seidl, Liane Haas (Lehrkräfte der AFR) und Jutta Kounovsky von der Buchhandlung Aegis. Ihre Wahl fiel auf David Klöble, der seine Zuhörer mit der schön gestalteten Lektüre des Fremdtextes überzeugte. Er darf seine Schule beim Stadtentscheid vertreten. Stefanie Seidl lobte die Aktion, „weil mit dem Vorlesewettbewerb Lesen als Kompetenz gewürdigt wird“.

Lesebegeisterte Sechstklässler aller Laichinger Schulen werden am Mittwoch, 11. Dezember, um 9.30 Uhr beim Stadtentscheid antreten und sich kniffligen Wörtern und langen Sätzen stellen. In der Jury mit dabei sein wird Gisela Steinestel, stellvertretende Bürgermeisterin.