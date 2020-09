Vor der Wahl: SZ-Leser befragen die Bürgermeisterkandidaten

Mit Klaus Kaufmann, Daniel Baz und Bernhard Tiedeken werden drei Kandidaten auf dem Wahlzettel für die Bürgermeisterwahl am 4. Oktober in Laichingen stehen.

Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, Fragen an die Kandidaten? Dann machen Sie mit: Schicken Sie uns Ihre Fragen an die Kandidaten – und zwar bis zum Dienstag, 22. September, 18 Uhr per E-Mail an:

redaktion.laichingen@schwaebische.de

Bitte fügen Sie Ihre Kontaktdaten an, falls wir Rückfragen haben.

Die Kindergartensituation, Planungen für Bauvorhaben, Radfahrmöglichkeiten, der Breitbandausbau sowie weitere Themen, die die Kernstadt Laichingen mit den Teilorten Feldstetten, Suppingen und Machtolsheim betreffen: Wir sammeln die Fragen, werden diese dann (anonym) mit den Antworten der Kandidaten zusammen veröffentlichen.

So wollen wir mit Ihnen gemeinsam erarbeiten, was Ihnen – liebe Leserinnen und Leser – wichtig ist und wie sich die Kandidaten zu den Themen positionieren. Wichtig dabei: Die Fragen werden jeweils an alle Kandidaten übermittelt. Es sollten also keine Fragen sein, die sich um die Persönlichkeit nur eines Kandidaten drehen.