Vor 100 Jahren: Warum es beim Empfang der heimgekehrten Soldaten fast zu einem Eklat kam

Es war ein denkwürdiger Tag in Laichingen, am Sonntag, 15. Juni 1919. Vor 100 Jahren empfing die Gemeinde die heimkehrenden Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten. Überschattet wurde der Empfang von einer Rede.

Der neugewählte Laichinger Schultheiß Julius Seeger, die „bürgerlichen Kollegien“, also der damalige Gemeinderat, und ein fleißiger Ausschuss hatten wochenlang an den Vorbereitungen zur groß angelegten Begrüßungsfeier „zu Ehren der ausmarschierten Krieger unserer Gemeinde“ gearbeitet. Und nun galt es, das umfangreiche Programm zu realisieren. Nicht mehr begrüßen konnte man die 143 Gefallenen aus Laichingen, auch nicht die Vermissten und ebenso wenig Dutzende von Laichinger Soldaten, die sich noch in englischer, amerikanischer und französischer Gefangenschaft befanden. Aus diesem Grund rieten viele Laichinger von einer fröhlichen Begrüßungsfeier ab.

Sie wurde aber trotzdem am 15. Juni abgehalten. Zunächst stellten sich die heimgekehrten Krieger beim Rathaus in der Weite Straße zum Kirchgang auf. Der seit einem halben Jahr in Laichingen amtierende Pfarrer Otto Sauter rühmte in der St.-Albans-Kirche die „unvergleichlich großen Heldentaten des Heeres... gegen eine Welt von Feinden“. „Getreu bis in den Tod“ seien die Gefallenen und Überlebenden gewesen, und die Heimat wisse es ihnen zu danken, so der Geistliche.

Nach dem Gottesdienst fanden sich die „Laichinger Helden“, die ältesten 50, die jüngsten gerade mal 20 Jahre alt, in den Gasthäusern „Rad“, „Engel“, „Ochsen“, „Adler“, „Bühler“ (Ratstube), „Krone“, „Eisenbahn“ (Rössle), „Häberle“ (Linde), „Lamm“, „Germania“ (in der Bahnhofstraße) und im „Hirsch“ ein, wo sie kostenfrei bewirtet wurden, ja noch eine Zigarre als Dreingabe erhielten.

Vaterländische Reden

Dann aber stellte man sich auf dem Marktplatz in Viererreihen zum großen Festzug auf: zuvorderst alle Schulklassen, dann die „bürgerlichen Kollegien“, der Gesangs- und der Turnverein, der Militär- und der Kriegerverein, die Heimgekehrten und schließlich die übrige Bevölkerung.

Eine riesige Menschenmenge bewegte sich den Bussen hinauf zum Festplatz im Wald „Eichhalden“. Dort wurden weitere vaterländische Reden geschwungen, Jungfer Elsenhans verlas den Prolog „Seid willkommen, liebe Krieger“ von Daniel Mangold. Der Gesangverein sang und der Turnverein turnte.

Es hätte alles so schön vaterländisch und harmonisch verlaufen können, wenn es nicht noch eine Festrede gegeben hätte, die zu halten der liberale und demokratisch gesinnte Gemeinderat und Geometer Ludwig Ostertag ausersehen war.

Schon nach den ersten Sätzen wurde es unruhig unter den Zuhörern, denn Ostertag sagte unmissverständlich, die Hauptschuld am Ausbruch des Krieges trüge Deutschland, allen voran Kaiser Wilhelm II. und die Oberste Heeresleitung unter den Generälen Hindenburg und Ludendorff.

Die Kriegserklärung an Serbien durch Österreich und Deutschland, der Umgang Deutschlands mit den anderen Kulturnationen Europas, das chauvinistische nationalistische Gehabe und die Mär von einem kurzen, siegreichen Feldzug hätten zu einer Kriegsbegeisterung geführt, die es bis dahin noch nicht gegeben habe. Die Oberbefehlshaber hätten laut Ostertag gewusst, dass die Mittelmächte gegen Frankreich, England und Russland nicht obsiegen könnten, und haben trotzdem das Massenmorden geschehen lassen. Mit dem Überfall auf das neutrale Belgien, mit dem uneingeschränkten U-Boot-Krieg und anderen militärischen Aktionen habe Deutschland den Rest an Sympathien der anderen Völker verloren. Wäre Deutschland im Jahr 1914 ein demokratischer Staat gewesen, wäre es nicht zum Kriege gekommen, rief Geometer Ostertag der Menge zu, die jedoch nur verhaltenen Beifall spendete.

In der „Schwäbischen Albzeitung“ erschien zwei Tage später ein ganzseitiger Bericht über die Begrüßungsfeier. Darin missbilligte er Ostertags Rede, „deren herbe Kritik am Krieg und seinen Ursachen nicht der Beurteilung des Berichterstatters unterliegen kann, sondern jedem Zuhörendem selbst überlassen bleiben muss.“

Etwa 50 Jahre später hat der Hamburger Historiker Fritz Fischer in seinem Buch „Griff nach der Weltmacht“ ganz ähnliche Thesen aufgestellt wie Geometer Ostertag am 5. Juni 1919 im Wald „Eichhalden“. Selbst von Historikerkollegen ist Fischer, ebenso wie Ludwig Ostertag im Jahr 1919, als „Nestbeschmutzer“ beschimpft worden. Heute, 100 Jahre danach, nachdem viele weitere Quellen ausgewertet worden sind, zweifelt in der Historikerzunft niemand mehr an der Hauptschuld Deutschlands.

In Laichingen nahm vor 100 Jahren die Begrüßungsfeier doch noch ein gutes Ende, und der Chronist dankte in der „Albzeitung“ dann auch artig namentlich allen, die zur gelungenen Begrüßungsfeier beigetragen hatten, nur einem nicht: Geometer Ostertag.