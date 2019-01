Von Schurken, Witwen und Geliebten

Musik, Theater, Kabarett, Comedy, Akrobatik und Tanz – bunter hätte das Programm bei der Jahresfeier kaum sein können. Beim Sportverein Machtolsheim geht es nicht nur um Sport: Das war ein selbst zusammengestelltes Kulturprogramm mit Akteuren aus der Mitte der Gemeinde. Mehr als 200 Leute sind in der Lindenhalle zusammengekommen, um diesen Abend zu erleben. Eine willkommene Gelegenheit für die Sportler, sich einmal von einer ganz anderen Seite zu zeigen – als Schauspieler und Sänger, Musiker und Moderatoren. Fußballer, Volleyballer, Tänzer und Rope Skipper entfalteten auf der Bühne ungeahnte Talente, zur Freude der Zuschauer.

Begonnen hatte die dreistündige Zeitreise am Samstag mit dem Namensgeber der Ortschaft, Graf Machthold, der von dem Moderatoren-Trio humorvoll aufs Korn genommen wurde. In kurzen Spots jagte ein Sekunden-Witz den nächsten. Wie war der Graf wohl? Gütig, verrückt oder böse? Niemand weiß es. Deshalb wurde sein Leben und Wirken in Form von wilden Phantasien durchgespielt – mit Helden und Schurken, Freunden und Verrätern, Ehefrauen und Geliebten, Messerattacken und Giftmorden. Das war ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie das Moderatoren-Trio die Pausen zwischen den verschiedenen Programmpunkten zu humorvollen Höhepunkten machte. Dazu gehörte auch eine musikalische Zeitreise mit einem selbst gedrehten Video, in dem die drei Akteure als Sänger verkleidet stilecht Hits von Nena, Backstreet Boys oder Michael Jackson interpretierten.

Hervorragende Teamarbeit

Das Moderatoren-Trio wurde dann abgelöst von den Dance Kids. Mehrere Altersgruppen zeigten auf der Bühne ihr Können in verschiedenen Teams und Besetzungen, mit akrobatischen Einlagen, heißen Rhythmen, tänzerisch sehr gut ausgeführten Bewegungsabläufen und einer hervorragenden Teamarbeit.

Auch die Jumping Girls brachten das Publikum zum Staunen – mit bunt leuchtenden Seilen und einer sportlichen Bühnenshow der Extraklasse. Zirkusreif ließen die Rope Skipper ihre Seile fliegen, lang und kurz, ineinander, umeinander herum, in großen Bögen und eleganten Schleifen – mit schnellen Wechseln in einem atemberaubenden Tempo, sodass die Augen kaum folgen konnten.

Zwischendrin sorgten die Volleyballerinnen als „saubere Witwen“ für Unterhaltung – ganz in Schwarz gekleidet. Rabenschwarz wie ihre Kleider war auch ihr Humor: In ihrem gemeinsamen Lied erzählte eine nach der anderen, wie sie ihren Mann losgeworden ist: Mit Küchenmesser, Flinte, Wurstsalat und Zyankali. Schnell hatten sie das Publikum auf ihrer Seite und brachten auch die Männer zum Lachen. Auch ihr Einsatz in der zweiten Programm-Hälfte als Waschweiber-Truppe kam gut an.

Die Männer zahlten den frechen Volleyball-Damen den „Angriff“ jedoch ordentlich heim: Die Moderatoren zum Beispiel mit ihrem selbst getexteten Lied über Männerträume, gespickt mit humorvollen Anspielungen. Auch die Fußballer der A-Jugend ließen sich nicht lumpen bei ihrer „Therapie-Sitzung“. Treffend brachten sie ihre „Probleme“ auf den Punkt und das Publikum zum Lachen. Ob Familie oder Job, Stau auf der Autobahn oder im heimischen Bad – die männliche „Selbsthilfegruppe“ fand für alles eine Lösung – am Ende mit einer gemeinsamen Kiste Bier.

Nach Halbzeit und einer Stärkung mit belegten Wecken und überbackenen Seelen nahm die rasante Zeitreise noch einmal volle Fahrt auf. Die Volleyball-Jugend zeigte eine sportliche Modenschau mit Highlights der 70er, 80er, 90er und 2000er Jahre, garniert mit einem Quiz zu verschiedenen Sportarten. Im Anschluss zauberte die Popgruppe einen spektakulären „Future Dance“ aufs Parkett – mit einer galaktischen Verkleidung samt LED-Beleuchtung und einem rhythmischen Aerobic-Tanz. Das Publikum war begeistert und applaudierte mit „Zugabe“-Rufen.

Nach einer gekonnten Elvis-Presley-Einlage auf Schwäbisch in der Umbau-Pause gaben die Fußballer mit ihrer Zeitreise auf der Bühne einen Einblick in ihre sportlichen Erfolge der vergangenen Jahrzehnte – auf den Punkt gebracht mit Szenen aus dem Fußballeralltag, darunter Kabinensitzungen mit den Trainern, Halbzeitansprachen und Feste nach den großen Spielerfolgen. Zum Abschluss zeigen sie einen ausgelassenen Kabinentanz. Die Stimmung schwappte auf das Publikum über: Nach dem Programm-Ende öffnete die Bar. Die letzten Gäste gingen erst weit nach Mitternacht nach Hause.