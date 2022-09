Von „Sanft Dehnen“ bis „Power-Hoop“

Der Sportverein Suppingen bietet am Sonntag, 18. September, einen Sport- und Fitnesstag an. Dabei können sich Interessierte frei nach dem Motto „SVS meets Olympia“ das Angebot des SV Suppingen anschauen und auch vereinzelt ausprobieren. Das teilt der Verein in einem Schreiben mit.

Flexibilität und doch Sport im Verein? Diesem Trend kommen Sportvereine immer häufiger durch das Angebot von Sportkursen nach. Auch der Sportverein Suppingen weitet das vereinseigene Kursprogramm, insbesondere im Erwachsenensport, immer weiter aus. Eine Schnuppermöglichkeit in die neuen Angebote beim SV Suppingen bietet der Sport- und Fitnesstag unter dem Motto „SVS meets Olympia“ am 18. September auf dem Sportgelände in Suppingen.

Am Sonntag ab 9.30 Uhr können Kinder bis 14 Jahren bei der Trendsportart Parkour Wände hochgehen. Für Erwachsene beginnt der Tag mit dem Kurs „Sanft Dehnen“. Im Anschluss daran stehen verschiedene Kurse zur Auswahl: Power-Hoop – Ganzkörpertraining mit dem Hula-Hoop, Fit für den Alltag, Jumping Fitness, Tabata – hochintensives Intervalltraining mit abwechselnden Belastungs- und Pausephasen. Parallel dazu finden interessante Vorträge zu den Themen „Gesunde Waldfrüchte“ und „Erste Hilfe bei Sportunfällen“ statt. Außerdem wird es einen AOK-Impuls Vortrag „Viel mehr als Vitamine – warum Gemüse und Obst als gesund gelten – und wie Antioxidantien uns helfen fit zu bleiben“ geben. Im Anschluss an diesen können die Teilnehmer eine Bio Zoom Messung (Messung des persönlichen antioxidativen Niveaus) durch die AOK durchführen lassen.

Nach der Mittagspause geht’s sportlich weiter mit Stick-Fit – ein Faszientraining mit dem Trainingsmittel Stab, Yoga meets Pilates, sowie weiteren Jumping Fitness und Power Hoop-Kursen. Erstmals beim SV Suppingen wird es auch einen Kids-Jumping Kurs geben. Zum Abschluss wird es gemeinsam einen kleinen Staffelwettbewerb geben. Dazu sind alle herzlich eingeladen.

Alle Turnbegeisterten sind außerdem in den Outdoor-Bereich eingeladen, wo es die Möglichkeit zum Air-Track-Turnen gibt. Für all diejenigen, die während ihres sportlichen Einsatzes eine Kinderbetreuung benötigen, ist der Mini Olymp zu empfehlen, eine Bewegungslandschaft für Kinder ab vier Jahren (10 bis 16 Uhr).

Die Teilnahmegebühr für Mitglieder beträgt fünf Euro, Nichtmitglieder zahlen zehn Euro, Kinder bis 14 Jahre sind kostenlos. Für Verpflegung ist über den ganzen Tag bestens gesorgt. Außerdem steht für alle Teilnehmer gratis Obst zur Verfügung. Anmeldungen bis spätestens 11. September unter www.sv-suppingen.de.