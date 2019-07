Von „Rekordsauen“ und Schürzenjägern – wie früher auf der Alb gejagt wurde

Nun ist es soweit: Für die Männer und Frauen im grünen Rock findet die wohl spannendste Zeit des Jagdjahres statt, nämlich die Rehbrunft, die als Höhepunkt in den ersten Augusttagen mit der „Blattzeit“, endet. Dann betört die brunftige Rehgeiß den ohnehin liebestollen Bock derart, dass er – völlig aus dem Häuschen und außer Atem – der Begehrten gierig nachstellt und sie „treibt“, um sie schließlich zu „beschlagen“.

Die Geschichte des Jagdwesens ist so alt wie die Geschichte der Menschen. Jäger und Sammler waren sie in der Altsteinzeit, wie man es im Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren anschaulich erfahren kann, und als sie in der Jungsteinzeit sesshaft wurden und Ackerbauern und Viehzüchter wurden, mussten die Menschen ihre gezähmten Viehherden vor den Bären und Wölfen schützen und sich somit immer noch auf die Jagd begeben, natürlich auch, um Wildbret für ihre Familien und Sippen zu besorgen.

Intensive Viehzucht auf der Alb

Genauso hielten es die Kelten, die auf der Alb mit ihren prächtigen Hochweiden intensive Viehzucht betrieben, die vor dem Raubwild beschützt werden musste. Als dann im ersten nachchristlichen Jahrhundert die römischen Besatzer die Herren auf der Höhenalb waren, übten auch sie das „edle Waidwerk“ aus und baten Diana, die Göttin der Jagd, um ihren Schutz und gute Beute. Diese Göttin hatten sie übrigens einfach von den Griechen übernommen, wo diese Artemis hieß.

Aber auch die römische Herrschaft ging nach etwa 200 Jahren zu Ende, und es entstand das mächtige Frankenreich und mit ihm das Herzogtum Schwaben, beziehungsweise die Grafschaft Württemberg, und die Württemberger Grafen und Herzöge waren besonders eifrige Jäger, allen voran Herzog Ulrich, „der Wilde“, der bereits als 13-Jähriger seine erste Sau abgefangen hatte. Seine „Rekordsau“ indessen, der stärkste Keiler, den man bis dahin gesehen hatte und den er 1507 bei St. Johann zur Strecke brachte, ist als hölzerne Nachbildung im Bad Uracher Schloss zu bewundern.

Ulrich war nicht nur ein Jäger auf das Rot- und Schwarzwild, sondern auch ein ebenso leidenschaftlicher Schürzenjäger. So stellte er der schönen Ursula, der Frau seines Stallmeisters Hans von Hutten, nach. Um auf dieses hübsche Geschöpf „freie Jagd“ zu haben, lockte er 1515 den ahnungslosen Stallmeister bei einer Jagd im Schönbuch in einen Hinterhalt, wo er den Wehrlosen erstach.

Großer Helfensteinischer Forst

Alleiniger Jagdherr in seinem Lande war der württembergische Herzog. Wem die einzelnen Gebiete gehörten, spielte dabei keine Rolle. Um die Verwaltung der großen Waldungen sicherzustellen, wurden die Jagdgebiete zu Beginn des 16. Jahrhunderts in 15 Forstgebiete, auch Forste genannt, aufgeteilt.

So gab es etwa den kleinen Blaubeurer Forst, zu dem Treffensbuch, Berghülen und Teile der Suppinger und Feldstetter Markung gehörten. Größer war schon der Uracher Forst und noch viel mehr Fläche gehörte zum Schönbucher Forst zwischen Tübingen und Stuttgart.

Im Blaubeurer Badhaus der Mönche, errichtet im Jahre 1510, findet sich im oberen Stockwerk die von Peter Stuv aus Veringen mit ornamentalem Blattwerk, Blumen und Tieren ausgemalte Freskenhalle. Die Jagdszene, in der drei Hunde nach der Hatz den Hirsch stellen, zeigt anschaulich, wie im ausgehenden Mittelalter gejagt wurde. (Foto: Surek)

Laichingen und Machtolsheim indessen gehörten zum umfangreichen Helfensteinischen Forst. Auch wenn diese Orte schon seit dem 14. und 15. Jahrhundert zu Württemberg gehörten, beriefen sich die Helfensteiner Grafen auf das „alte Recht“ der Jagdausübung in diesem Gebiet, das ihnen die Württemberger Grafen und Herzöge, zu denen enge verwandtschaftliche Beziehungen bestanden, zubilligten, zumal auch der deutsche Kaiser auf den großen Reichstagen dieses Recht immer wieder bestätigte.

Nach dem Untergang der Helfensteiner Herrschaft haben kurbayerische Grafen hier gejagt. Jeremias Höslin, von 1752 bis 1758 Pfarrer in Suppingen, danach in Böhringen, berichtet in seiner damals viel beachteten „Beschreibung der wirtembergischen Alp“, die Helfensteiner hätten im Walde Weidstetten ein Jagdschloss unterhalten, und aus dem Gebälk dieses Schlosses sei das heutige Rathaus in der Weite Straße im Jahre 1563 errichtet worden.

Ein Teil der Beute an diesem Tag. (Foto: Scholz)

Was lag also für die Bevölkerung näher, als einer eigenartigen mächtigen Felsverwerfung auf Weidstetten den Namen „Schlössle“ zu geben? Das wirkliche helfensteinische Jagdschlössle wäre nach der alten Blaubeurer Oberamtsbeschreibung von 1930 eher auf dem Machtolsheimer Markungsteil im Weidstetter Wald zu suchen.

Der damalige Wildbestand im ausgehenden Mittelalter war riesig. Zum „Niederwild“ gehörten Reh und Hase, Dachs und Fuchs sowie alle Vogelarten. Vorrangig bejagt aber wurde von den württembergischen Herzögen und den Helfensteiner Grafen das „Hochwild“: Hirsch und Sau. Man jagte bevorzugt einzelne kapitale Tiere.

Wein – eimerweise

Hatten die Forstmeister und Meisterjäger den Einstand eines solchen starken Wildes ausgemacht, wurde der betreffende Waldteil mit Schnüren und Netzen umspannt. Nun sprengte man das Wild mit Leit- und Hetzhunden, bis es sich entweder im Netz verfangen hatte oder von den Hunden gestellt war.

Der in der Regel berittene Jäger hatte dann den Hirsch mit der Hirschlanze oder dem Hirschfänger abzufangen, also abzustechen, während die Sau mit dem Sauschwert oder der Saufeder getötet wurde. Wenn der Herzog auf diese Weise erfolgreich eine Sau oder einen Hirsch zur Strecke gebracht hatte, wurden die beteiligten Förster und Jäger mit ein paar Eimern Wein belohnt.