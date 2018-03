Von der Weltspitze zurück auf die Schulbank

Noch am Sonntag durfte sich Philipp Lipowitz aus Laichingen bei den Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaften in Otepää (Estland) mit den weltbesten Biathleten seiner Altersklasse messen. Seit Dienstag hat ihn aber die Schulbank des Skigymnasiums im österreichischen Stams wieder. Pauken ist jetzt angesagt, zwei Wochen Unterricht hat der 18-Jährige verpasst. Aber: „Es hat sich gelohnt“, sagt Lipowitz.

Denn insgesamt ist der Biathlet des DAV Ulm mit seiner Leistung bei seinem bislang größten sportlichen Erlebnis zufrieden. Lipowitz weiß aber auch, dass für ihn nach ganz oben noch viel Luft ist. „Es war kein Rennen dabei, wo alles zu 100 Prozent gepasst hat“, sagt er. Vor allem läuferisch hätten ihm besonders hinten raus Körner gefehlt. „Aber das ist bei mir meistens immer so gegen Ende der Saison.“

Nachdem er mit Rang 15 im Einzelrennen in die Jugend- und Junioren-WM gestartet war, hoffte er zwischenzeitlich sogar darauf, eine Top10-Platzierung erreichen zu können. Beim Sprint über 7,5 Kilometer am vergangenen Freitag reichte es aber nur für Platz 23 mit einem Fehler am Schießstand. „Mit der Schießleistung war ich zufrieden, aber im Laufen ging es gar nicht“, sagt er. „Ich war einfach nicht fit.“

„Damit muss man leben“

Zwei Tage später bei der Verfolgung machte Lipowitz im Endklassement dann zwar sieben Plätze gut, mit Rang 16 und vier Schießfehlern konnte er aber seine Hoffnungen auf eine Platzierungen unter den besten zehn Biathleten nicht erfüllen. Besonders ärgerlich waren für ihn dabei die zwei Fehler beim letzten Schießen. „Da war sehr viel Wind drin“, sagt er. „Und dann kommt die Sache mit dem Kopf dazu. Natürlich ärgert das einen.“ Denn das Rennen sei eigentlich gut los gegangen, im letzten Schießen habe er das dann „verhaut“. „Damit muss man leben“, so Lipowitz.

Die Jugend- und Junioren-WM dominiert haben die Russen, in Lipowitz Altersklasse vor allem Mikhail Pervushin. Er gewann Gold im Einzelrennen sowie im Sprint. In der Verfolgung holte er Silber, weil Andrei Viukhin, auch ein Russe, schneller war. Mit Aleksei Ogorelkov ging auch die Bronzemedaille an das russische Team. Man könne durchaus von einer „Übermacht“ sprechen, so Lipowitz: „Die trainieren jetzt schon so viel und intensiv, dass die Gefahr groß ist, dass sie später ausgelaugt sind.“ Denn während die deutschen Nachwuchsathleten das Profiwerden zum Ziel haben, werden die russischen Jungbiathleten für einen Medaillenerfolg auch entlohnt. Da winkt, so habe Lipowitz erzählt kommen, auch mal eine Eigentumswohnung in Moskau.

Doch auch ganz ohne Chance auf eine Wohnung hat Philipp Lipowitz dieser Tage einen großen Titel eingefahren. Der Laichinger gewann zum ersten Mal den Deutschlandpokal in seiner Altersklasse. „Das freut mich schon sehr“, sagt er. Aber langfristig gesehen, könne der Deutschlandpokal nicht das Ziel eines Profibiathleten sein. Ab der kommenden Wintersaison will Lipowitz durchgehend im IBU Junior Cup, dem Weltcup für den Nachswuchs, starten.

Doch bis dahin steht für den 18-Jährigen viel Training auf dem Programm – zum Beispiel auf den Gletschern von Ramsau und in der Skihalle in Oberstdorf. Die Wettkämpfe werden zum Sommer hin zwar weniger, das Training aber nimmt zu – genauso wie die Prüfungen an der Schule. Denn über den Winter sind die Wintersportler erwartungsgemäß viel unterwegs, kommen nicht wirklich zum Lernen. Lehrer kommen anders als bei Fußball-U-Nationalmannschaften auf die Ausfahrten nicht mit. Deshalb, erzählt Lipowitz, wird es im Sommer „zwei, drei Monate stressig“. Im Sommer des kommenden Jahres wird der Stress vermutlich noch mehr. Dann will der Laichinger sein Abitur machen.