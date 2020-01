Von der Pferdemassage über Yoga hin zur Landwirtschaft

Im Semester 2020/2021 freut sich die Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen über insgesamt 25 Kooperationspartner. „Wir sind in der Region gut vernetzt“, so die Leiterin Ilse Fischer-Giovante. Das stärke und biete Kompetenz und zeige sowie ermögliche ein hohes Maß an Professionalität:

BUND-Gruppen Laichingen, Blaubeuren und Blaustein, Biosphärenzentrum Schelklingen-Hütten, „Rad der Zeit“ Münsingen, Volksbank Laichinger Alb, Demenzinitiative Laichingen/OKV Laichingen, Geschichtsverein Laichingen, Stadtverwaltungen Laichingen, Blaubeuren, Schelklingen (Kinderferienprogramm), Stadtbücherei Laichingen, Kindergärten in Berghülen und Blaubeuren, Buchhandlung Bücherpunkt Blaubeuren, Kleinkunstcafé Nix Blaubeuren, Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen, Urgeschichtliches Museum Blaubeuren, Landfrauen Heroldstatt, Homöopathischer Verein Laichingen, Sportinsel Schelklingen, Studio „aerobics&more“ Blaubeuren, Taekwondo Studio Blaubeuren, Profilkolleg Ulm und Volkshochschulen der Region.

