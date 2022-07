Von der Kunst, frei zu geben und frei zu leben

„Vergeben und vergessen?“ So einfach ist das im Normalfall nicht. Immer wieder gibt es Verletzungen durch andere Menschen, schreibt Pfarrer Stefan Mack von der evangelischen Kirchengemeinde. Das lasse einen nicht kalt. Innerlich gärt und brodelt es. Zorn und Wut machen sich breit, bestimmen das Denken und Handeln. Manche Worte, manche Taten eines anderen treffen uns so tief und zerstören so viel, dass wir uns nicht vorstellen können, je darüber hinwegzukommen oder dem anderen zu vergeben. Und dann wird über Jahre und Jahrzehnte, über Generationen hinweg die Trennung vom anderen und der eigene Schmerz lebendig gehalten. Aber schaden wir uns damit letztlich nicht selbst am meisten? Denn diese Gedanken und Gefühle nehmen uns gefangen. Deshalb ist es nicht nur für andere, sondern vor allem auch für uns selbst eine Befreiung, wenn wir etwas vergeben.

Doch was bedeutet Vergebung? Wann und wie ist das konkret möglich? Und vor allem: Wo kann die innere Kraft und Freiheit dafür herkommen? Diesen Fragen möchte Mack in einem Gottesdienst „s10“ am Sonntag, 10. Juli, um 10 Uhr in der Albanskirche nachgehen. Dabei werden Menschen aus der Bibel angeschaut, die die ebenfalls mit Vergebung gerungen haben. Außerdem möchte er aufzeigen., wie Jesus uns Vergebung vorlebt.

Laut Mitteilung der Gemeinde ist „s10“ der etwas andere Gottesdienst mit Band, Kreativteil, Kreuzverhör des Predigers und anschließendem Mittagessen. Familien mit Kindern sind dabei willkommen. Kinder bis vier Jahre treffen sich im Eltern-Kind-Raum. Ab vier Jahren bei der Kinderkirche Fischermän’s friends im Gemeindehaus. Um 11.30 Uhr können die Eltern ihr Kind dort abholen oder zum gemeinsamen Mittagessen ins AlbanPlus bringen lassen.