Von der Alb zu Romeo und Julia

Wirtschaftsschüler aus Laichingen haben jüngst hautnah gemeinsam mit zwei Klassen aus Ehingen bei einer Studienfahrt das italienische „dolce Vita“ erlebt. Zwei Abschlussklassen der Wirtschaftsschule von der Kaufmännischen Schule Ehingen und der Außenstelle Laichingen sowie eine Abschlussklasse des Berufskollegs verbrachten vier Tage in Oberitalien.

Begleitet von den sechs Lehrern Franziska Beck, Philipp Horst, Ramona Krivan, Catherine Metzger, Sabrina Miebes und Katja Stemmer machten sich insgesamt 47 Schüler Mitte Juni früh morgens um 6 Uhr in Laichingen und um 6.45 Uhr in Ehingen auf den Weg gen Italien. Die Fahrt ging mit einigen Zwischenstopps problemlos voran, so dass gegen 15 Uhr der Campingplatz „La Rocca“ zwischen Bardolino und Garda angesteuert werden konnte. Nach schnellem Einchecken und Zimmerverteilung hatten die Schüler nur noch ein Ziel: den See. Im Anschluss gab es einen schönen Spaziergang nach Bardolino zum gemeinsamen Pizzaessen.

Nach der ersten – kurzen – Nacht standen am Vormittag gemeinsame Sportaktivitäten auf dem Programm und am Nachmittag ging es in eine beeindruckende Stadt: nach Verona. Der nette Stadtführer Leonardo versprühte mit seinem italienischen Temperament sofort Begeisterung für diese tolle Stadt und hatte auf Anhieb die Aufmerksamkeit der gesamten Gruppe. In den folgenden zwei Stunden erfuhren die Gäste viel über die römische Vergangenheit, besuchten die weltbekannte Arena von Verona (drittgrößtes antik-römisches Amphitheater), aber Leonardo wusste natürlich auch viel über Romeo und Julia zu erzählen und führte die Gruppe zum Balkon der Julia (der er erst nachträglich errichtet wurde). Warum? Weil es die Veroneser in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts leid waren, den Touristen zu erklären, dass es den berühmten Balkon gar nicht gibt. Einfacher schien die Lösung, ein hübsches Exemplar einfach in einen Hinterhof einzubauen.

Nach der Stadtführung blieb noch genügend Zeit und die Stadt lud die Schülerinnen und Schüler zum Shoppen ein. Diese Shopping-Tour verlief für Einige tatsächlich sehr erfolgreich. Spätabends ging es dann mit dem Bus zurück zum Campingplatz. An diesem Abend stand für einen Schüler aus Laichingen eine „Überraschungsparty“ an, da er in Italien seinen 18. Geburtstag feierte.

Fantasy, Adventure und Adrenalin

Am dritten Tag fand das „schülerfreundlichste“ Programm statt – „ein unvergesslicher Besuch im Freizeitpark Gardaland“. Die Schüler studierten fleißig die Gesetze der Gravitation in den verschiedensten Fahrgeschäften, die in drei Gruppen – Fantasy, Adventure und Adrenalin – aufgeteilt waren. Während die Lehrer nur einige „Adventure“-Fahrten wagten, war der Tag für die Schüler natürlich „Adrenalin“ pur. Am Nachmittag ging es dann für alle zurück zum See – wo gemeinsam gekocht, gebadet oder auch der eine oder andere Spaziergang ins schöne Städtchen Garda gemacht wurde.

Am nächsten Morgen hieß es dann bereits wieder Abschied nehmen. Nachdem die „Mobile Homes“ aufgeräumt und die Koffer gepackt waren, machte sich die Gruppe auf den Heimweg. Unterwegs gab es noch einen kleinen Zwischenstopp in der inmitten hügeliger Weinberge gelegenen Stadt Bozen, die als Tor zur Gebirgskette der Dolomiten in den italienischen Alpen gilt. Nach einem Spaziergang im mittelalterlichen Stadtzentrum wurde die Reise fortgesetzt und am späten Abend kam die Gruppe wieder wohlbehalten in Ehingen und Laichingen an.