Laichinger spenden Musikinstrumente an Flutopfer

Tausende freiwillige Helferinnen und Helfer sind seit der Hochwasser-Katastrophe im Sommer im Ahrtal unterwegs. Nun kommt der Winter und zwei Frauen von der Alb haben sich auf den Weg ins Katastrophengebiet gemacht. Sie haben eine ganz besondere Mission: Sie wollen den Menschen an der Ahr die Musik wiederbringen.

Cordula Hoss und ihre Schwester Barbara Beyer sind in Laichingen aufgewachsen und am Samstag sind sie mit einem Kleinlaster nebst Wohnanhänger an die Ahr aufgebrochen. Ihre Hilfslieferung ist eine außergewöhnliche: 42 Musikinstrumente, von der Orgel über Gitarren, Geigen und Schlagzeug, stehen und liegen im Laderaum des Transporters – alles Spenden von Menschen auf der Alb für Menschen im Ahrtal. Und auch der Wohnanhänger soll im Ahrtal bleiben, um Menschen eine Bleibe zu bieten, die noch nicht wieder zurück in ihre zerstörte Bleibe können.

Vor ihrer Abreise erklären Cordula Hoss und ihr Mann Alexander, wie es zu der musikalischen Hilfslieferung kam. Ein Auslöser war das Hochwasser zwischen dem Rand der Alb und der Donau nach starken Regenfällen im Juli. Ihre Tochter Anne-Catrin, die als Karosseriebauerin mit ihrem Vater im Familienbetrieb arbeitet, war mit ihrem Hund im Auto unterwegs, als das Fahrzeug in den Fluten in einer Unterführung strandete. Immerhin konnte sie sich mit dem Hund auf eine Böschung retten. Das Auto riss das Wasser später einfach mit.

Es ging um die pure Existenz

Heute sagt Cordula Hoss: „Gott sei Dank ist ihr nichts passiert. Aber nur zwei Wochen später war das Hochwasser im Ahrtal.“ Aufgrund der eigenen Erfahrung konnte die Familie nachfühlen, was Familien im Ahrtal zugestoßen war. „Wir sind ja noch glimpflich davongekommen. Und wir haben beschlossen, dass wir helfen werden.“

Dieser Wohnanhänger dient zunächst den Frauen als Unterkunft, später auch Flutgeschädigten. (Foto: Schneider)

Alexander Hoss ist nicht nur Karosseriebauer, sondern auch Musiker, er spielt Gitarre in mehreren Bands und erinnerte sich an ein Schlagzeug, das weitgehend ungenutzt herumstand. So entstand die Idee, Musikinstrumente zu spenden. Denn als die Wohnungen und Häuser im Ahrtal mit schlammigen Wasser vollliefen, hat es auch die Klaviere, Gitarren, Trompeten, Celli oder Schlagzeuge erwischt. Was nicht weggespült wurde, war nachher unbrauchbar – und die wenigsten haben eine Musikinstrumentenversicherung.

Aber natürlich hatten die Menschen im Katastrophengebiet im Sommer zunächst in der Regel andere Sorgen. Es ging um die pure Existenz. Cordula Hoss sagt: „Es war uns schon klar, dass die Menschen im Ahrtal zunächst völlig andere Bedürfnisse hatten, als zu musizieren. Deswegen sind wir unsere Aktion auch langsam angegangen.“

Instrumente und Geldspenden unterwegs

Sie starteten im Freundes-, Verwandten- und Bekanntenkreis einen Aufruf, Musikinstrumente zu spenden. Gleichzeitig kümmerten sie sich um zwei weitere Projekte: Cordula Hoss und ihre Schwester Barbara Beyer knüpften Kontakte ins Ahrtal, um herauszufinden, was die Menschen dort von ihnen benötigen.

Es liegen mehrere Gitarren aber auch eine Heimorgel im Transporter. (Foto: Schneider)

Und die Familie Hoss machte den alten Wohnanhänger, mit dem sie in früheren Jahren tolle Urlaube, beispielsweise in Kroatien, verbracht hatte, wieder flott. „Er dürfte ungefähr so alt sein wie mein Mann Alex, so um die 50 Jahre“, sagt Cordula Hoss und lacht. Auf jeden Fall steht der Anhänger gut da in der Einfahrt des Hauses im Blaubeurer Stadtteil Pappelau. „Wir haben ihn fit gemacht, inklusive Gasprüfung und TÜV“, sagt Alexander Hoss. Seine Frau sagt: „Wir lassen ihn an der Ahr, wenn er dort gebraucht wird.“ Zunächst dient er ihr und ihrer Schwester als Unterkunft für die Woche, die sie dort verbringen. „Wir haben jede Menge Decken eingepackt“, sagt die Krankenschwester, die sich extra für die Reise Urlaub genommen hat.

Neben den Musikinstrumenten überbringen die Schwestern auch viele kleinere Geldspenden von Privatpersonen, die sicher sein wollen, wo genau ihr Geld dann ankommt: Menschen, denen sie vertrauen, geben sie den Vorzug vor großen Hilfsorganisationen.

Den Menschen eine Freude machen

Auch viele Musikinstrumente haben eine Geschichte, sind etwas Persönliches für die Menschen, die sie spenden. Manche haben dem verstorbenen Vater gehört oder einem Geschwister oder gar einem Kind, das zu früh gehen musste. Und oft konnten sich die Hinterbliebenen vom Instrument des geliebten Menschen nicht trennen, auch wenn sie es gar nicht spielen konnten oder wollten.

Alexander Hoss sagt: „Ich finde, das ist doch das Schöne an diesen Musikinstrumentenspenden – dass sie zwei Parteien glücklich machen. So kann sich jemand endlich vom Instrument des verstorbenen Vaters oder Bruders endlich mit gutem Gewissen trennen, weil er weiß, dass sich jemand anderes darüber freut, mit einem guten Gefühl darauf zu spielen.“

Manche Spenderinnen und Spender haben den Instrumenten sogar Grußkarten beigelegt. Auf einer Karte, die einem Kinderakkordeon beiliegt, steht: „Liebes Kind im Ahrtal, ich wünsche Dir unbekannterweise, dass wieder Freude in Dein Herz kommt.“ Gerade mit Blick auf Weihnachten sei es wichtig, Menschen, die beinahe alles verloren haben, wieder die Möglichkeit zu geben, zum Fest ein wenig zu musizieren, finden Cordula und Alexander Hoss.

Im Frühjahr fährt sie nochmal hin

Die Reise ins Ahrtal ist für Cordula Hoss übrigens auch ein Geschenk – von ihrer Schwester Barbara, von der sie sich zum Geburtstag die Reisebegleitung gewünscht hatte. Denn ihr Mann Alexander kann derzeit dem kleinen Karosseriebau-Familienbetrieb in Erbach nicht fern bleiben. So feiert sie dann ihren Geburtstag im Laufe der Woche mit der Schwester voraussichtlich im Helferzelt im Ahrtal.

Cordula Hoss sagt: „Ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt dort hinfahren darf und freue mich auch auf diese ,Solidahrität' – so schreibt man das in den Ahrtal-Hilfe-Blogs.“

Im kommenden Frühjahr wollen Cordula und Alexander Hoss ihren gemeinsamen Urlaub im Ahrtal verbringen und dort unter anderem in den Weinbergen helfen. Aber es spreche ja nichts dagegen, dann auch weitere Musikinstrumentenspenden von der Alb mitzubringen, sagen die Beiden.

Wer noch ein Instrument oder mehrere für Menschen im Ahrtal spenden möchte, schreibt eine E-Mail an info@hoss-bf.de oder wendet sich persönlich an die Familie Hoss oder Beyer.