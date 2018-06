Vollgepackt mit Geschichte in die Zukunft

Auf ein erfolgreiches Arbeitsjahr mit interessanten Angeboten auch für die Öffentlichkeit kann der Geschichtsverein Laichingen zurückblicken. Dies ist am Montag bei der Hauptversammlung im Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Heinz Pfefferle deutlich geworden.

Pfefferle erinnerte zum Beispiel die Setzung eines Gedenksteins: für sechs im März 1945 abgestürzte Kampfflieger aus Großbritannien und Kanada, 70 Jahre nach Ende des Krieges (wir berichteten). Und an die berührende Begegnung mit deren Angehörigen am Ort des Geschehens. Einen weiteren Höhepunkt bildete die von Ernst Baisch initiierte Veranstaltung über jüdische Zwangsarbeiterinnen, die während eines Elendsmarsches in Suppingen übernachteten. Der Vortrag von Eberhard Schanbacher in Verknüpfung mit Berichten von Zeitzeugen habe das Thema für alle anschaulich gestaltet. Ferner konnte der Verein mit einer Reihe von Vorträgen zu Themen der Laichinger Heimatgeschichte und über bekannte Persönlichkeiten aufwarten.

Für das laufende Jahr sollen noch etliche Vorträge zu solchen Persönlichkeiten abgehalten werden, die auch im vom Geschichtsverein herausgegebenen Kalender vorgestellt werden, möglichst im jeweiligen Monat. Rolf Riek hatte mit großem Einsatz diesen Kalender gestaltet. Eberhard Schanbacher brachte bereits einem großen Publikum die Heimatforscherin Angelika Bischoff-Luithlen näher, und Heinz Surek zeigte die Wurzeln der weitverzweigten Familie Palm auf.

Zum 30-jährigen Partnerschaftsjubiläum in diesem Jahr mit der französischen Stadt Ducey wird der Geschichtsverein eine Broschüre beisteuern. Über die Geschichte dieser Partnerschaft referiert Heinz Pfefferle am Montag, 30. Mai.

In Arbeit sind auch zwei weitere Hefte zur Geschichte Laichingens: Siegfried Frank beschäftigt sich derzeit mit der Geschichte der Kriegs- und Nachkriegszeit in Laichingen, weiter zurück reichen die Forschungen von Heinz Surek, er wird „Laichingen im Mittelalter“ vorstellen.

Inzwischen hat der Geschichtsverein auch eine eigene Homepage im Internet, dank des Einsatzes von Walter Karas. Unter geschichtsverein-laichingeralb.de ist die Seite zu finden.

Nach dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Heinz Pfefferle und dem Kassenbericht von Rolf Riek wurde der Vorstand insgesamt entlastet, wobei dem Vorsitzenden ein großer Dank ausgesprochen wurde – dass er nach dem plötzlichen Tod des Vorsitzenden Werner Mangold so zuverlässig in die Bresche gesprungen war. (grs)