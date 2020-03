Die Volkshochschule informiert über eine Unterrichtsunterbrechung wegen des Corona-Virus: Ab Dienstag, 17. März, bis Sonntag, 19.April, finden keine VHS-Veranstaltungen statt.

Wir versuchen, alle ausfallenden Termine nachzuholen am Ende des Semesters. Möglicherweise werden auch Termine in den Pfingstferien nachgeholt. Die Internetseite der vhs wird entsprechend aktualisiert. Ilse Fischer-Giovante

Sollte darüber hinausgehend eine Unterrichtsunterbrechung erforderlich sein, informiert die VHS laut Mitteilung auf der Homepage. „Wir versuchen, alle ausfallenden Termine nachzuholen am Ende des Semesters. Möglicherweise werden auch Termine in den Pfingstferien nachgeholt. Die Internetseite der vhs wird entsprechend aktualisiert“, so Leiterin Ilse Fischer-Giovante und fügt an: „Auch unsere Integrationskurse pausieren aufgrund einer bundeseinheitlichen Regelung des BAMF.“

Eine Ausnahme bilden alle Kurse in der Sportinsel Schelklingen: Diese finden bis auf weiteres statt. Nutzer sollten die Aushänge beachten.

Fragen per Telefon oder E-Mail

Zu den „vhs-Spielstuben“: „Leider können wir keine Notbetreuung anbieten. Doch rufen Sie uns an, wenn Sie keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit finden: Dann fragen wir bei den Städten an nach Aufnahme Ihres Kindes in der Notgruppe eines Kindergartens“, sagt Fischer-Giovante.

Fragen gehen per Telefon an 07333 / 925200 oder per E-Mail an i.fischer-giovante@vhs-lai.de. „In der Gesamtwürdigung der aktuellen Entwicklung halten wir diese Maßnahmen im Interesse des Gesundheitsschutzes für alle für einen vertretbaren und solidarischen Beitrag, um das Infektionsrisiko in unserer Region zu minimieren“, so die VHS-Leiterin.