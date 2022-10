Volksbank unterstützt ASG beim digitalen Lernen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit dem laufenden Schuljahr gibt es am ASG in Jahrgang 9 vier Tablet-Klassen. Auch die 9. Klassen im kommenden Schuljahr sollen mit Tablets ausgestattet werden. Mit der reinen Anschaffung der Geräte ist es aber nicht getan, neben Hard- ist auch Software zu installieren, zur Administration der Tablets und der nötigen Lizenzen. Zur Unterstützung des digitalen Lernens hat die Volksbank Alb eG dem ASG 1000 Euro gespendet. Anlässlich der Spende war am Donnerstag, 13. Oktober der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Ralf Schiffbauer in der Schule und erkundigte sich in der Mathe-Stunde der Klasse 9d nach den Erfahrungen mit den Tablets. Sowohl die Schüler*innen als auch Mathe-Lehrerin Frau Simmank äußerten sich positiv über die Tablets. Papier könne gespart, Dokumente könnten strukturiert abgespeichert und Dateien direkt an die Schülertablets geschickt werden. Ralf Schiffbauer betonte abschließend, wie wichtig digitale Techniken in der Arbeitswelt seien.