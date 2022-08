Auch dieses Jahr ist die Volksbank Laichinger Alb wieder beim Sommerferienprogramm der der Stadt Laichingen dabei. Am Dienstag, 9. August, von 9 bis 12 Uhr heißt das Motto im Auditorium der Volksbank, Bahnhofstraße 19, „Ein spannender Vormittag in der Bank“. Diese Veranstaltung ist für alle Teilnehmer kostenlos, heißt es in der Pressemitteilung der Volksbank.