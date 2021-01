Volker Hausen: „Alle wollen wieder spielen bei uns“

Die Musiker wollen endlich wieder auftreten, das Publikum will sie endlich wieder hören. Ob und wie viele Live-Konzerte 2021 der Stunde der Kammermusik im Alten Rathaus stattfinden können, ist jedoch ungewiss: Die beliebte Konzertreihe kämpft mit den Folgen von Corona. Doch Organisator Volker Hausen und die aktiven Vereinsmitglieder wollen nicht aufgeben. Das Programm für 2021 steht. „Alle wollen spielen bei uns“, sagt Hausen. Das Stammpublikum, darunter viele Klassik- und Jazz-Liebhaber, vermisst die Sonntagskonzerte im Alten Rathaus, die alle zwei Wochen jeweils um 11 Uhr stattfinden. Für viele, besonders aber für die ältere Generation, sind sie ein Höhepunkt des Alltags, den sie gerade jetzt dringend brauchen könnten.

Bereits im Januar soll das erste Konzert stattfinden

Der erste Termin 2021 mit einem peruanischen Pianisten am 10. Januar fällt noch in den aktuellen Lockdown und kann nicht stattfinden.

Mit etwas Glück, aber mit Blick auf anstehende Entscheidungen zu Corona-Regelungen nicht feststehend, könnte das Jommelli Quartett am 24. Januar das erste Konzert des Jahres sein – mit Kathrin Scheytt und Marion Schäfer an der Violine und drei anderen Mitgliedern. Benannt ist das Ensemble nach dem zu seiner Zeit weltberühmten Opern-Komponisten Niccolo Jommelli (1714 bis 1774). Als Hofkapellmeister war er fünfzehn Jahre lang an der Stuttgarter Oper tätig und formte in dieser Zeit die Hofkapelle, das heutige Staatsorchester, zu einem der führenden deutschen Orchester.

AVRAM Ensemble als erster Höhepunkt

Im ersten Quartal sollen, falls möglich, auch die Musikschüler und Musiklehrer wieder ihr Können im Alten Rathaus präsentieren. Beide Termine erfreuen sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit, auch wegen der Vielseitigkeit der Beiträge. Genaueres wird noch bekannt gegeben.

Ein Höhepunkt der ersten Jahreshälfte soll der Auftritt des AVRAM Ensemble am 14. März sein. Der Name des Ensembles geht auf den Urvater dreier Weltreligionen zurück: Abraham. Die interkulturelle Formation besteht aus virtuosen Musikern aus Klassik, Jazz und Weltmusik. Ihre musikalischen Klangbrücken verbinden jüdische, christliche und islamische Traditionen zu einem neuen Ganzen und stehen für den Frieden: Eine Vision eines toleranten Miteinanders, die es beispielhaft bereits im mittelalterlichen Andalusien gab. Die Klangwelten von Avram umfassen traditionelle und klassische Lieder aus Ost und West, Orient und Okzident, aus spiritueller und westlicher Poesie. Ruhige Meditationen wechseln mit impulsiven Tanzrhythmen. Unter der künstlerischen Leitung und Moderation der deutsch-persischen Sängerin Schirin Partowi entwickelt das Ensemble eine faszinierende Musik zwischen verschiedenen Klangwelten.

Minsker Kammersolisten und Ardinghello Ensemble

Am 18. April stehen die Minsker Kammersolisten auf dem Programm, die schon mehrfach in der Kammermusikstunde zu Gast waren, zuletzt 2018. Jeder einzelne Instrumentalist verfügt über solistische Qualitäten: Dmitiri Subow, Cembalist und Leiter des Ensembles, hat aus verschiedenen Orchestern seiner Heimat die besten Leute herausgesucht und zu einem einzigartigen Ensemble zusammengestellt. Sie begeistern mit einem perfekten Zusammenspiel und meistern scheinbar mühelos höchste Schwierigkeitsgrade. Das Cembalo, tragendes Element der Barockmusik, ist ein Vorläufer des Klaviers, bei dem man deutlich heraushören kann, dass es sich um ein Saiteninstrument handelt, mit leisen feinen Klängen, von Subow meisterhaft gespielt.

Das Ardinghello Ensemble aus Freiburg ist für den 9. Mai vorgesehen. Die Musiker, alle Könner an ihren Instrumenten, waren bereits 2017 im Alten Rathaus zu hören – ein besonderes Klangerlebnis mit Flöte, Violine, Viola und Violoncello.

Drei Gitarren und ein Klaviertrio

Am 6. Juni sind mit dem Süddeutschen Gitarren Trio drei Berufsmusiker aus der Region am Start. Drei Gitarren gelten als seltene Besetzung. Seit dem 18. Jahrhundert wurden dafür geeignete Stücke komponiert. Die verschiedenen Klangfarben der Instrumente bieten reizvolle Kontraste, präsentiert von drei Spitzen-Musikern aus drei Generationen, die mit ihrer Spielfreude, sinnlicher Interpretation und Vielseitigkeit schnell die Sympathie des Publikums gewinnen. Südlich mediterrane Momentinterpretationen wechseln mit barocker Verspieltheit und modernen Klängen.

Das Klaviertrio „trio toninton“ aus Nürtingen ist für den 20. Juni eingeplant, mit Klavier, Violine, Violoncello.

Ab Juli ist Sommerpause

Das Programm für den 4. Juli ist noch offen, danach ist Sommerpause.

Im Herbst geht es dann am 19. September weiter mit dem Afrikaner Adjiri Odametey. Er hat eine warme, erdige Stimme und kommt aus Ghana. Die Wurzeln seiner Weltmusik liegen in der afrikanischen Tradition. Sie vermischt sich aber mit unterschiedlichen Musiktraditionen wie Singer-Songwriter, Chanson oder Jazz - wunderbare Musik zum Träumen, Entspannen, Tanzen.

Saxophonist Dieter Kraus im Oktober

Familie Regel hat den 10. Oktober für ihren Auftritt im Alten Rathaus eingeplant. Das Trio ist in Laichingen über seine Auftritte für die Ost-West-Gesellschaft bekannt und wurde jetzt ins Programm der Kammermusikstunde aufgenommen – ein Konzert mit Balaleika, Klavier und Klarinette.

Dieter Kraus will am 24. Oktober auftreten. Der virtuose Saxophonist aus Ulm war schon mehrfach in der Kammermusikstunde zu hören. Er beherrscht besondere Blas- und Atemtechniken, die eine jahrzehntelange Übung voraussetzen. Sein Spektrum reicht von der Klassik bis in den Jazz hinein.

Novembertermin für Mozart-Fans

Am 7. November wollen die Württembergischen Kammersolisten auftreten, die zuletzt 2019 mit einem Mozart-Requiem im Alten Rathaus zu hören waren. Das fünfköpfige Ensemble hat das Publikum im Alten Rathaus damals mit einem glanzvollen Konzert beeindruckt.

Mozart-Fans kommen am 21. November auf ihre Kosten, mit drei Streichern und einem Pianisten. Auch das Klavierquartett besteht aus alten Bekannten: Corinna Liebler am Klavier, Kathrin Scheytt an der Violine, Burkhart Zeh an der Viola und Oliver Göske am Violoncello.

Harfe und Violoncello beschließen das Jahr 2021

Burkhardt Harstorff ist Klarinettist am Ulmer Theater und will am 5. Dezember ins Alte Rathaus kommen, mit einer musikalischen Begleitung, die momentan noch nicht fest steht.

Das Abschluss-Konzert im Jahr 2021 soll ein ganz besonderer musikalischer Genuss sein: Verena Zeiser spielt Harfe. Sie wird von Regina Brander am Violoncello begleitet.

Kammermusik auf Abruf

Gerade das, was besonders schön ist, gilt seit Corona als besonders gefährlich: Musik und Gesang aus nächster Nähe. Bisher war es ein Privileg, virtuose Sänger in der Kammermusikstunde zu erleben – ein Markenzeichen der Konzertreihe im Alten Rathaus. Sie hat sich in den vergangenen 27 Jahren weit über die Region hinaus einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Doch seit März 2020 ist alles anders. Fast alle Konzerte mussten abgesagt werden, manche ganz kurzfristig zwei Tage vorher – ein Jammer: „Jedes ausgefallene Konzert ist ein Verzicht“, sagt Volker Hausen, erster Vorsitzender des Vereins. „Wir geben die Hoffnung nicht auf, planen weiter und fahren auf Sicht.“

Normalerweise weiß Hausen schon Anfang oder Mitte des Jahres, wer im nächsten Jahr auftreten wird. Die Planung steht bereits Monate im Voraus. Viele Künstler schätzen die Auftrittsmöglichkeit im Alten Rathaus wegen der schönen Atmosphäre und dem treuen, fachkundigen Publikum.

Hochrangiges Programm

Ob Klassik, Jazz oder Weltmusik – das Niveau stimmt und ist für eine Stadt wie Laichingen außergewöhnlich. Viele Musiker und Sänger, die in der Kammermusikstunde zu Gast sind und dort vor bis zu 100 Leuten auftreten, sind sonst nur in den Konzertsälen der Großstädte zu hören. Dank guter Kontakte und geschickter Planung ist es Volker Hausen gelungen, auch in Laichingen ein hochrangiges Programm auf die Beine zu stellen.

Normalerweise beklebt Hausen mit großer Freude und viel Elan die großen Kammermusik-Plakate mit Informationen für das aktuelle Konzert und verteilt gemeinsam mit seinen Helfern im Januar die Handzettel mit dem Jahresprogramm in den Läden, Geschäften und Rathäusern von Laichingen und Umgebung. Momentan sind seine Planungen jedoch so unsicher, dass er für das Jahr 2021 keine Handzettel in den Druck geben konnte. Es gibt aber ein vorläufiges Programm, das Hausen in Form von handschriftlichen Bleistift-Notizen notiert hat, versehen mit Strichen und Kreisen und vielen Fragezeichen.

Hausen will sich Vision bewahren

Veranstalter und Musiker müssen beide improvisieren, die Besetzungen wechseln kurzfristig und ebenso die vorgesehene Literatur. Bruchstückhaft entsteht ein Entwurf, eine Idee, ein Wunsch, eine Vorstellung, eine Vision. Die will sich Hausen nicht nehmen lassen, auch nicht in Zeiten von Corona. Seinen Vereinsmitgliedern und auch dem Publikum ist durch Corona noch bewusster geworden, wie wichtig ihnen die Musik ist – und die Begegnung mit Gleichgesinnten.

Es fehlen nicht nur die engsten Freunde und Kontakte in der Familie, sondern auch die vielen, netten, zufälligen Begegnungen bei den Kammermusik-Konzerten, die einem Verein wie diesem Leben geben. „Wir bleiben einfach dran und schauen, was möglich ist“, meint Hausen: „Irgendwann gibt es wieder Licht am Ende des Tunnels. Und Musik und Gesang und alles was das Herz begehrt.“