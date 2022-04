Vogelverein Reutlingen blickt zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Reutlinger Vogelverein Kanaria 03 und Exoten Reutlingen e.V. konnte turnusgemäß die Hauptversammlung Anfang März durchführen. 32 Mitglieder und ein Gast wurden begrüßt, was eine sehr hohe Teilnahme im Vergleich zu den vergangenen Jahren darstellt. Corona geschuldet konnten 2021 verspätet die Hauptversammlung, drei Ausschusssitzungen und zwei Mitgliederversammlungen abgehalten werden, berichtete der Gremiumssprecher Dieter Goller.

Im Juli hat der Verein seinen Mitgliedern einen Ausflug zum Heimtierhof Reuthemühle spendiert, der mit großem Zulauf angenommen wurde. Die Vereinsschau im Oktober in Gomaringen konnte kurz vor neuen Corona-Einschränkungen stattfinden. Ein großer Besucheransturm war zu verzeichnen. Auch am Kommersabend war die Hütte bis auf den letzten Platz voll und es wurde ausgiebig gefeiert. Trotz der erhöhten Ausgaben und der schwierigen Zeit konnte der Kontostand fast beibehalten werden, so berichtete der Kassier Josef Lichtfuss. Die Spartenleiter hatten außer den Ergebnissen der Vereinsschau nichts zu berichten. Alle Landes- und Bundesschauen waren ausgefallen, sie wünschten aber allen Züchtern ein gutes Zuchtjahr.

Der Verein hat inzwischen eine 119-jährige Geschichte hinter sich und einige Mitglieder sind schon sehr viele Jahre mit dabei. Geehrt und mit einem Geschenkkorb bedacht wurden: Hartmut Keck für 25 Jahre, Andreas Werner für 40 Jahre, Joachim Koch für 50 Jahre, Siegfried Rösch für 55 Jahre und Richard Klein für 65 Jahre Mitgliedschaft im Verein. Das Gremium bedankte sich bei allen Helfern und Mitgliedern für den Einsatz des letzten Jahres.

Gut einen Monat später am 10. April nahmen etliche Mitglieder des Vereins an der Jahreshauptversammlung des Landesverband Schwarzwald Vogelzüchter LV09 in Hausen im Killertal teil. Auch hier erhielten drei Mitglieder eine Ehrung durch den Landesverband. Sarah Zander und Kerstin Zander wurden mit einer Ehrennadel mit Silberkranz als Anerkennung für die Verdienste um den Landesverband und die Vogelzucht ausgezeichnet. Robert Pedrotti wurde mit einer Silbernen Ehrennadel mit Silberkranz für seine Verdienste im Bundesverband DKB geehrt. Der Verein freut sich sehr, dass die Leistungen der Mitglieder in den übergeordneten Verbänden anerkannt und gewürdigt werden.

Aktuelle Termine und Infos sind auf der Homepage des Vereins www.Vogelverein-Reutlingen.de einzusehen.