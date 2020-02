Vier Verletzte bei Unfall in Laichingen

Die Vorfahrt missachtet hat ein Autofahrer in Laichingen. Vier Verletzte sind das Ergebnis des Unfalls in der Nacht zum Samstag in Laichingen. Kurz vor Mitternacht war eine 25-Jährige mit ihrem Golf auf der Hirschstraße in Richtung Olgastraße unterwegs. Als sie die Wilhelmsstraße überqueren wollte, missachtete die Frau die Vorfahrt einer 31-Jährigen, die mit ihrem Toyota von rechts kam. Die Autos prallten zusammen. Dabei wurden die Toyotafahrerin und ihre drei Mitfahrer im Alter von 30, 32 und 33 leicht verletzt. Vorsichtshalber wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf rund 6000 Euro.