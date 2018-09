Vier Männer randalieren in Gaststätte: Zwei Polizisten verletzt

In einer Gaststätte in Laichingen haben am Samstag vier Männer randaliert. Dabei wurden nach Angaben der Polizei zwei Polizeibeamte verletzt.

Der Pächter des Lokals hatte die Polizei gegen 0.15 Uhr verständigt, nachdem die Gaststättenbesucher Ärger machten und einem Hausverbot nicht nachkamen. Gegenüber den einschreitenden Beamten verhielten sie sich äußerst aggressiv und widersetzten sich den Maßnahmen.

Glasflasche gegen Streifenwagen geworfen

Zwei Polizisten trugen bei dem Gerangel leichte Verletzungen davon. Einer der Randalierer warf eine Glasflasche gegen einen Streifenwagen. Diese zersplitterte und beschädigte das Auto.

Die Polizei nahm einen 24-Jährigen und einen 23-Jährigen über Nacht in Gewahrsam. Gegen sie und die beiden anderen jungen Männer wird strafrechtlich ermittelt.