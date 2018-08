Vier Dreier für Laichinger Alb-Teams

Die vier Mannschaften der Laichinger Alb haben es in der Fußball-Kreisliga A Alb am Freitag-, beziehungsweise Donnerstagabend krachen lassen. Vier Siege wurden am vierten Spieltag eingefahren, sodass nunmehr alle vier unter den ersten fünf der Tabelle zu finden sind. Einen besonderen Tag erwischte Heroldstatts Dennis Schmid, der mit vier Treffern den SV Oberelchingen im Alleingang abschoss. Am Sonntag folgen die nächsten Spiele des Doppelspieltags.

TSV Westerstetten - SGM Machtolsheim/Merklingen 1:3 (0:1). Die SGM erwischte den TSV Westerstetten immer wieder auf dem falschen Fuß. Zuerst war es Nico Klein, der nach weniger als einer Minute zum 0:1 traf. Jochen Kraiß legte seinerseits nur eine Minute nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit das 0:2 nach. Aufgrund der Spielanteile und Chancenverteilung war diese Führung auch hochverdient. Den endgültigen K.o. versetzte abermals Klein in der 73. Minute mit dem Treffer zum 0:3. Zu diesem Zeitpunkt war Westerstetten aber nur noch zu neunt: Mit einer roten Karte (39.) und einer Ampelkarte (54.) hatten sich die Hausherren selbst zu stark geschwächt. Glöggler hatte in der 79. Minute auf 1:3 verkürzt.

SV Westerheim - SV Hörvelsingen 3:0 (2:0). Da der SVW bereits in den ersten zehn Minuten fünf klare Chancen nicht verwerten konnte, wurden Erinnerungen an das letzte Spiel in Blaubeuren wach, als der SVW in der Anfangsphase Chance um Chance vergab. Dann hatte aber Stephan Sonnentag die Faxen dicke und traf aus 30 Metern mit einem Traumtor zum 1:0. Einbahnstraßenfußball herrschte auch nach dem Führungstreffer. Andreas Jotz legte folgerichtig das 2:0 nach (40.). Auch nach dem Wechsel war von den pfeilschnellen Hörvelsinger Stürmern nichts zu sehen, sodass sich die Westerheimer den Gast bis zum 3:0 durch Max Häberle (86.) zurechtlegen konnten.

FV Asch/Sonderbuch - TSV Blaubeuren 0:3 (0:1). Auch wenn sich Asch mit allem Mitteln gegen die Überlegenheit der Blaubeurer stemmte, war es am Ende eine einseitige Partie. Philipp Müller (22.) sorgte mit seinem Treffer für eine verdiente Blaubeurer Pausenführung. Nach dem Wechsel ging es dann flotter zu: Roman Lehle traf bereits in der 49. Minute zum 0:2. Nun hatte es Blaubeuren nicht mehr eilig und stellte geschickt zu. Felix Daur erhöhte noch auf 3:0.

SC Heroldstatt - SV Oberelchingen 5:1 (1:1). Gegen den bisher noch ungeschlagenen SV Oberelchingen erwischten die Heroldstatter einen spielerischen Sahnetag. Dennis Schmid schüttelte bereits nach 15 Minuten das 1:0 aus den Ärmeln (15.). Irgendwie überstand der SVO die weitere Drangphase und so kam es wie es kommen musste: In der 44. Minute fiel aus heiterem Himmel das 1:1. Mit Wut im Bauch startete der SCH dann in die zweite Hälfte. Dennis Schmid krönte sich dabei selber zum Mann des Spiels und ließ drei weitere Treffer folgen (50./65. FE/85.). Kai Hirschle besorgte zwischenzeitlich das 4:1. Unterstützung bekam der SCH noch vom SVO-Schlussmann Michael Schaab, der in der 65. Minute nach einem Foulspiel erst Gelb, dann wegen Meckerns die gelbrote Karte sah.

TSV Albeck - FC Neenstetten 4:3 (0:2). 0:1 Sir (9.), 0:2 Berber (40.), 1:2, 2:2 Kayikci (52./54.), 3:2, 4:2 Hauff (83./88.), 4:3 Ses (90.).

TSV Bernstadt - SV Scharenstetten 4:2 (4:1). 1:0 Eckle (1.), 2:0 Garni (9.), 3:0 Wohnhaas (14.), 3:1 Junginger (19.), 4:1 Jost (36.), 4:2 Mack (68.).

TSV Seißen - SF Rammingen 2:0 (0:0). 1:0 Duckek (49.), 2:0 Frischling (90.).

TSV Altheim/Alb - TSV Bermaringen 1:5 (1:4). 1:0 Mack (3.), 1:1, 1:3 Maichel (11./16.), 1:2, 1:4 A. Peter (13./27.), 1:5 Riek (54.).