Viel Rauch um (fast) nichts

Großes Martinshorn-Geheul am frühen Donnerstagnachmittag in der Laichinger Innenstadt. Die Laichinger Feuerwehr war gefühlt mit allem, was Räder hat, in die Bahnhofsstraße zu einem vermeintlichen Brand ausgerückt. Doch vor Ort entpuppte sich das Feuer als eine leichte Rauchentwicklung, ausgelöst von Kindern, die angeblich einen Haufen Stroh zum Kokeln gebracht haben sollen. So schnell wie die Wehr ausgerückt war, war sie dann auch wieder verschwunden. Unklar ist, ob den Zündlern die Ohren lang gezogen wurden.