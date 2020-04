VHS wegen Corona zu – aber viele Kurse gehen online weiter

Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer der Volkshochschule (VHS) sind derzeit an vielen Orten anzutreffen: im Liegestuhl auf der Terrasse, im Hobbyraum oder Keller des Hauses oder am Esszimmertisch. Die Möbel im Wohnzimmer werden verrückt, um Platz zu schaffen für die Yogamatte oder eine „Übungseinheit Gymnastik“.

Des Rätsels Lösung: In großer Zahl sind die Übungsleiterinnen und Übungsleiter dem Aufruf der VHS-Leitung gefolgt, statt der Kurse, die alle wegen Corona pausieren müssen, Online-Kurs zu konzipieren. Und die VHS lädt die angemeldeten Teilnehmer per E-Mail zu diesen Online-Kursen ein.

Begeistert zeigte sich die VHS-Leitung von der großen Resonanz: So treffen sich jetzt die Italienischlernenden von Maria Rosaria Pitirra zur üblichen Kurszeit am Dienstag- und Mittwochabend über den Video- und Audiodienst Zoom. Sie können sich am Laptop, Tablet oder Handy sehen, hören und interagieren. Der Unterricht kann wie von der Lehrerin geplant – online heißt sie „Moderatorin“ – voranschreiten und soll wenn nötig bis zum Semesterende so fortgesetzt werden. Und es zeichnet sich jetzt schon ab, dass die Online-Lernenden gute Fortschritte machen, selbst die Hausaufgaben werden pünktlich erledigt. Zum angeleiteten Lernen bleibt, so scheint es, im Homeoffice eher mehr Zeit als im normalen Berufsalltag.

Die Französischkursleiterin Patricia Chantegret bastelt an einem zunächst nur einmal stattfindenden Online-Wiedersehenstreffen mit ihrem Anfängerkurs. Die französische Konversationsgruppe von Anneliese Schaar in Laichingen trifft sich über WhatsApp und spielt sich gegenseitig interessante Texte zur Entwicklung in Frankreich und zu französischer Kultur zu.

Die Laichinger Englischkursleiterin Silke Duckeck arbeitet an einem interessanten Lehrvideo, das englische Grammatikphänomene einfach an Beispielen erklärt. Gaby Haulick arbeitet sich gerade in Zoom ein, um sich zur „English teatime“ mit ihren Teilnehmern verabreden zu können – jeder für sich und doch in Gesellschaft bei einer Tasse besten englischen Tees. Die zielorientierten Prüfungsvorbereitungsgruppen in Englisch von Rebecca Glogger setzen ihren Unterricht via Skype fort. Sogar die Deutschschüler der VHS können auf ein Online-Angebot des VHS-Bundesverbandes zurückgreifen: Deutschkurse gibt es unter www.vhs-Lernportal.de

Vermutlich im Arbeitszimmer versammeln sich all jene, die den im Programmheft ausgeschriebenen Kurs „Fit für den Büroalltag“ bei Kursleiterin Martina Mietschkowsky besuchen: Eigentlich war dieser Kurs zur beruflichen Weiterentwicklung als Präsenzkurs geplant, wird aber nun im gleichen Zeitraum mit Abschlussprüfung online durchgeführt. Auch in dieser Version werden die Aufgaben im virtuellen Klassenraum erklärt von der mit dieser Technik vertrauten Lehrkraft und glücklicherweise verfügen alle Interessenten über die geforderte technische Ausstattung mit PC oder Laptop. Auch diese Teilnehmer finden es sehr sinnvoll, sich in der veranstaltungsreduzierten Zeit intensiv der beruflichen Weiterbildung widmen zu können.

Besonders intensiven Kontakt suchen die Yoga- und Entspannungs-Kursleiterinnen zu ihren Kursgruppen: Renate Schmid hat auf ihrem YouTube-Kanal mittlerweile schon sechs Videos eingestellt, die Ruhe, neue Kraft und Energie vermitteln möchten durch achtsame Übungen, die das „Loslassen“ fördern und auf eine hilfreiche Atemtechnik hinweisen. Die Übungssequenzen sind ganz einfach mit befestigtem I-Phone aufgenommen im heimischen Wohnzimmer und dann bei „youtube“ hochgeladen. Freundlich und persönlich wirken die Anleitungen, die die Interessierten als Begleitung für jeden Tag nutzen können. Präzise sind sie formuliert, da anders als im Präsenzunterricht die Kursleiterin die Haltungen nicht korrigieren kann. Geachtet wurde beim Dreh auf eine schöne, Ruhe ausstrahlende Umgebung. Wer sich als „Abonnent“ registrieren lässt, erhält automatisch die Ankündigung über neu eingestellte Videos. Alle eingeschriebenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten den Zugang zu den Videos per E-Mail aus der VHS-Zentrale.

Auch Kursleiterin Iris Balfanz, die in Nellingen zwei Yogakurse leitet, möchte über YouTube mit ihren Yogaschülerinnen und -schülern in Kontakt bleiben. Ihre Videos sind jedoch nicht öffentlich – den Link zum Download erhalten die Teilnehmer nur direkt von der VHS-Zentrale. Auch Sonja Mohn, die in Schelklingen-Schmiechen unterrichtet, wird demnächst ihre Teilnehmer überraschen mit einer Atemmeditation per Video.

Nicht in häuslicher Umgebung aufgenommen, sondern in freier Natur kündigt Qi-Gong-Lehrerin Simone Voelkel-Scharl ihr Video an. „Outdoor“-Trainerin Petra Straub wählte den Machtolsheimer Trimm-Dich-Pfad – der inzwischen aus Pandemiegründen gesperrt ist – und demonstriert an einzelnen Stationen Kraft- und Ausdauerübungen, zu beliebiger Zeit individuell zu testen.

Wer in freier Zeit „Indian Balance“ ausprobieren möchte, darf sich freuen auf das Einsteigervideo von Expertin Simone Leucht, aufgenommen im verwaisten Gymnastikraum der Volkshochschule in Laichingen und auf „Deep Work“-Sequenzen von Fitnesstrainerin Manuela Häberle.

Einen sehr praxisorientierten Vortrag zu den Herausforderungen eines gelingenden Familienalltags unter „Corona-Bedingungen“ hat Marion Lüer zusammengestellt. Sie ist bekannt als Fortbilderin für Erzieherinnen. Zu finden ist der Link auf der Internetseite der Volkshochschule.

Die Psychologin Brenda Schmude trifft sich mit den interessierten Eltern ihres Programms „Zwergensprache“ im Zoom-Call, wenn die Kleinkinder im Bett sind. Positiv ist, dass der Zugang zu Zoom für bis zu 15 Teilnehmer kostenfrei ist und das Programm sogar aufgezeichnet und nachgehört werden kann.

Für Kinder und Jugendliche sehenswert und lehrreich ist das Video von Christian Joh, Leiter der Sportinsel Schelklingen und seit über 25 Jahren VHS-Trainer in Laichingen und Heroldstatt. Er demonstriert ideenreich mit Krimieffekten die Grundlagen seiner „Selbstverteidigungskurse“ mit einer Gruppe von Kindern. Den freien Zugang dazu erhalten alle Interessierten nach einer Freigabe durch die Sportinsel (info@sportinsel-schelklingen.de).

Fazit der VHS-Leiterin Ilse Fischer-Giovante: „Das ist ein Riesenschritt in eine neue digitale Zeit, in der wir natürlich weiterhin analoge Begegnungen wertschätzen – nach Corona mehr denn je“.